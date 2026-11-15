Il Comune ha presentato sabato 14 novembre il programma delle festività 2026-2027. La villa di viale Trieste ospiterà il Giardino del Natale, pensato per famiglie e bambini. In piazza Bilotti la BCC Mediocrati contribuirà all’allestimento dell’albero

La Villa Nuova di viale Trieste ospiterà il Giardino del Natale, mentre in piazza Bilotti sarà allestito un grande albero con il contributo della BCC Mediocrati. Sono le due iniziative al centro del programma per le festività 2026-2027 che il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha presentato sabato 14 novembre a Palazzo dei Bruzi insieme al Comitato spontaneo degli operatori economici.

Il Giardino del Natale alla Villa Nuova

Il Comune ha scelto la villa di viale Trieste come punto di partenza del cartellone. L’intenzione, ha spiegato Caruso, è affiancare al mercato uno spazio in cui le famiglie possano fermarsi e i bambini trovare occasioni di svago. Il sindaco lo ha descritto come «un luogo da vivere, nel quale le famiglie possano trascorrere del tempo insieme, i bambini possano trovare occasioni di divertimento e i cittadini possano riscoprire il piacere di incontrarsi».

L’apertura del Giardino e l’accensione dell’albero in piazza Bilotti sono due appuntamenti distinti. La nota del Comune non ne indica ancora le date né riporta gli orari di visita alla Villa Nuova.

L’albero in piazza Bilotti e il contributo degli operatori economici

Durante la conferenza, il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, ha illustrato il contributo della banca: oltre all’allestimento dell’albero in piazza Bilotti, parteciperà alle iniziative del Giardino del Natale. Caruso ha ringraziato anche la Fondazione Carical, presieduta da Giovanni Pensabene, l’assessore Rosario Branda e il consigliere delegato agli Eventi Francesco Turco per il lavoro sul programma.

Nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, Paola Guzzo ha rappresentato il Comitato spontaneo degli operatori economici, coordinato da Carmine Guido. Gli imprenditori intervenuti hanno ricordato che l’attività del Comitato prosegue anche fuori dal periodo natalizio, con iniziative di solidarietà in città. Nel corso della conferenza, moderata dal capoufficio stampa comunale Giuseppe Di Donna, Guido ha salutato i presenti in videochiamata grazie al collegamento avviato dall’imprenditore Sergio Mazzuca.