L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati invita i pescatori, le famiglie e le comunità ioniche a due appuntamenti: venerdì 20 novembre alle 17.30 al Mercato ittico di Schiavonea e sabato 21 alle 10 nella sede della Lega Navale di Cariati

Al Mercato ittico di Schiavonea, venerdì 20 novembre, si pregherà per i pescatori e le loro famiglie. Il giorno successivo, sabato 21 novembre, la Giornata mondiale della pesca proseguirà nell’area portuale di Cariati, con un incontro dedicato alle condizioni di chi lavora in mare. L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati invita l’intera comunità a partecipare a entrambi gli appuntamenti.

Il programma del 20 e 21 novembre

Venerdì 20 novembre, ore 17.30 – Mercato ittico di Schiavonea, Corigliano-Rossano. La marineria, i familiari e i cittadini si ritroveranno per un momento di preghiera dedicato alle donne e agli uomini che vivono del lavoro in mare.

Sabato 21 novembre, ore 10 – Lega Navale Italiana, sezione di Cariati. Nella sede dell’associazione, nell’area portuale, si terrà un incontro sulle questioni umane, sociali e spirituali legate alla pesca, con attenzione ai diritti dei lavoratori, alla sicurezza e alle difficoltà che affrontano le famiglie.

A curare l’iniziativa sono don Giuseppe Ruffo, direttore diocesano dell’Apostolato del Mare, e la Commissione diocesana. Il tema scelto, «Vedere, proteggere, restare vicini», richiama tre impegni che l’Arcidiocesi indica per le comunità costiere: riconoscere il valore del lavoro dei pescatori, tutelarne i diritti e accompagnarli nei momenti di difficoltà.

Il riferimento evangelico che unisce i due appuntamenti è l’invito di Gesù risorto ai discepoli sulle rive del lago di Tiberiade: «Venite a mangiare» (Giovanni 21,12).