All’inaugurazione il direttore generale Raffaele Greco ha chiesto di adeguare i fondi ordinari alle attività dell’ente e ha illustrato il progetto per includere 28 zone speciali di conservazione nei confini dei sei parchi

Un immobile confiscato alla mafia a Brancaleone Marina ospita la nuova sede operativa dell’Ente per i Parchi marini regionali della Calabria (EPMR). Inaugurata venerdì 13 novembre per il Parco Costa dei Gelsomini, è la sesta sede dell’ente e ne completa la rete territoriale. Dopo il taglio del nastro, a entrare nei locali sono stati i bambini della scuola materna La Coccinella.

La cerimonia si è svolta in piazza Pavese, sul lungomare, su iniziativa dell’ente, della Regione Calabria e del Comune. Il sindaco Silvestro Garoffolo ha letto il messaggio del prefetto Paola Spena, commissario straordinario per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. All’incontro hanno partecipato amministratori della costa ionica reggina, forze dell’ordine e associazioni del territorio, tra cui il Centro Recupero Tartarughe, Caretta Calabria Conservation e la Pro Loco di Brancaleone.

Greco chiede più risorse per i sei parchi

Con l’apertura dell’ultima sede, il direttore generale Raffaele Greco ha posto alla Regione la questione dei finanziamenti. A suo giudizio, le risorse ordinarie dell’ente non sono più sufficienti a sostenere la struttura territoriale, i progetti e le attività che i Parchi marini seguono con i dipartimenti regionali. Da qui la richiesta di adeguare i fondi al lavoro effettivamente svolto.

Greco ha illustrato anche il progetto per ridisegnare i confini dei sei parchi marini regionali e includervi 28 zone speciali di conservazione (ZSC). È un percorso distinto dalla proposta di istituire un settimo parco marino a Scilla, tuttora in fase progettuale. Per entrambi gli obiettivi il direttore ha richiamato il ruolo dei Comuni e delle associazioni locali.

Il prossimo appuntamento indicato da Greco è il 9 dicembre a Bruxelles, dove è prevista la cerimonia per il riconoscimento all’ente della Carta europea del turismo sostenibile.

Calabrese: il riuso del bene lega tutela del mare e legalità

Per l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, destinare un bene confiscato alle attività del parco dà alla comunità un presidio dello Stato in un luogo sottratto alla criminalità organizzata. Nel suo intervento ha collegato la scelta di Brancaleone ad altre due iniziative dell’ente: il recupero della scogliera di Capo Bruzzano, con il contributo di Arpacal e Calabria Verde, e il progetto Mare Dentro. Quest’ultimo ha portato in sette tappe lungo la costa il Mavisu, imbarcazione confiscata ai trafficanti di esseri umani.

Sul versante turistico, Calabrese ha richiamato il lavoro sul Piano strategico di sviluppo turistico sostenibile, la Ciclovia dei Parchi e la manifestazione estiva Luce sui Parchi – La storia viene dal mare, che ha coinvolto i parchi archeologici della Locride. Secondo l’assessore, alla crescita degli arrivi deve corrispondere un miglioramento della qualità dell’accoglienza.