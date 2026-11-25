Un video per sensibilizzare l'opinione pubblica e ribadire il valore del rispetto nella quotidianità. L'iniziativa delle professioniste del foro cosentino in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

«La legge difende. Il rispetto libera». Due frasi che racchiudono il senso di un impegno che va oltre le aule di tribunale. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza ha scelto di affidare a un video il proprio messaggio di sensibilizzazione.

A metterci la faccia sono otto avvocate del foro cosentino: Carla Letizia Scarpino Arcuri, Eleonora Garofalo, Rosa Libera Pellicori, Erika Rodighiero, Francesca Brunetti, Erica Pranno, Anna Pisani e Maria Gagliardi.

«Abbiamo scelto di metterci la faccia. Perché le parole sono importanti. Ma lo diventano ancora di più quando si trasformano in gesti», si legge nel messaggio che accompagna il video.

L'iniziativa richiama la duplice responsabilità, professionale e civile, di chi opera nel mondo della giustizia. Se il diritto rappresenta uno strumento fondamentale di tutela delle vittime, il contrasto alla violenza di genere passa anche attraverso un cambiamento culturale che investe le relazioni, il linguaggio e i comportamenti quotidiani.

È proprio su questa dimensione che il Comitato Pari Opportunità intende richiamare l'attenzione, rinnovando il proprio impegno nella consapevolezza che «il rispetto non può essere soltanto proclamato, ma deve essere praticato ogni giorno».

La scelta delle otto professioniste di esporsi in prima persona assume così il valore di una testimonianza collettiva, che porta la voce dell'avvocatura cosentina fuori dalle aule giudiziarie e dentro il dibattito pubblico sulla violenza di genere.

Un messaggio affidato, in chiusura, a poche parole: «Nemmeno con un fiore».