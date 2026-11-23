Le avverse condizioni meteo-marine e le forti mareggiate previste hanno spinto il sindaco a disporre la chiusura al transito del lungomare, il provvedimento è in vigore dalle 11.30 di lunedì 23 novembre e resterà valido fino alla cessazione dell’emergenza

Le condizioni meteo-marine avverse, caratterizzate da vento e mareggiate lungo la costa, hanno portato all’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente da parte del sindaco di Amantea Vincenzo Pellegrino, per tutelare la pubblica incolumità.

Con l’ordinanza n. 66 del 23 novembre 2026, il sindaco, in qualità di autorità locale di Protezione civile, ha disposto la chiusura al transito del lungomare del Calapulogo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via La Gaenza e quella con via Palimuro.

Il provvedimento, scattato alle ore 11.30 di lunedì 23 novembre, resterà in vigore fino alla cessazione dell’emergenza. Prevista anche l’interdizione della circolazione dei veicoli e dei pedoni, con divieto di sosta e rimozione coatta a spese dei trasgressori e degli obbligati in solido.

Alla base della decisione ci sono le forti mareggiate che si abbattono lungo le zone particolarmente esposte del territorio comunale, con onde di notevole intensità e condizioni che possono rappresentare un grave pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.

L’amministrazione invita pertanto la popolazione residente nelle aree interessate a evitare di uscire di casa, se non in caso di effettiva necessità.

L’ordinanza prevede inoltre che, qualora l’aggravamento delle condizioni meteo-marine lo renda necessario, possano essere adottati ulteriori provvedimenti. L’Ufficio Tecnico Manutentivo è incaricato della predisposizione della segnaletica e delle chiusure necessarie, in coordinamento con la Polizia Locale, mentre quest’ultima, insieme agli altri incaricati, dovrà monitorare costantemente l’evoluzione della situazione.