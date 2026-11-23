Un caso di meningite meningococcica è stato accertato a Corigliano Rossano, nel territorio della provincia di Cosenza. Il paziente, residente nella città jonica, è stato inizialmente preso in carico dai sanitari dell'ospedale “Guido Compagna” di Corigliano Rossano e successivamente trasferito all'Annunziata di Cosenza, dove è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive per ricevere le cure specialistiche. Ha già iniziato la terapia.

La diagnosi ha individuato nel batterio Neisseria meningitidis l'agente responsabile dell'infezione. A seguito della conferma, sono state attivate le procedure previste per la gestione dei casi di meningite meningococcica. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire gli spostamenti del paziente e individuare le persone che hanno avuto con lui contatti stretti nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi.

L'attività di tracciamento è finalizzata a identificare tempestivamente i soggetti che potrebbero essere stati esposti al batterio e a valutare la necessità di una profilassi antibiotica preventiva. Gli interventi vengono coordinati dai servizi sanitari territoriali in collaborazione con il personale ospedaliero. La meningite meningococcica si trasmette attraverso le secrezioni respiratorie, soprattutto in presenza di contatti ravvicinati e prolungati. La trasmissione può avvenire, ad esempio, attraverso colpi di tosse, starnuti o contatti diretti con le secrezioni orali. Non è invece considerato sufficiente il semplice passaggio nello stesso ambiente o un contatto occasionale.

I servizi di Igiene pubblica dell'Asp di Cosenza stanno seguendo l'evoluzione della situazione e le attività di prevenzione. Non sono state diffuse informazioni sulle condizioni cliniche del paziente, attualmente ricoverato presso l'ospedale Annunziata di Cosenza.