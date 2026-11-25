Il testo riguarda il servizio regionale e le elisuperfici sanitarie. Secondo Riccardo Rosa, Azienda Zero ha espresso condivisione durante l’audizione. L’obiettivo è ridurre i tempi di accesso alle cure nei territori più isolati

Potenziare l’elisoccorso e integrare la rete delle elisuperfici sanitarie della Calabria, con particolare attenzione alle aree interne, montane e periferiche. È l’obiettivo della proposta di legge presentata dai consiglieri regionali Riccardo Rosa e Vito Pitaro, incardinata nella Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale, presieduta da Angelo Brutto.

A darne notizia è Rosa, esponente di Noi Moderati, che riferisce anche dell’audizione di Azienda Zero. Secondo il consigliere, l’ente ha espresso condivisione e apprezzamento per il testo, riconoscendone la coerenza con gli obiettivi di rafforzamento dell’emergenza-urgenza e con l’organizzazione sanitaria regionale.

La proposta ha natura organizzativa e programmatoria e punta a un potenziamento progressivo del servizio. Al centro c’è la possibilità di ampliare la copertura nei territori in cui la conformazione geografica e le condizioni della rete stradale rendono più complesso raggiungere gli ospedali.

«L’obiettivo è assicurare a tutti i cittadini della Calabria un accesso più equo e tempestivo alle cure, con particolare attenzione alle aree interne, montane e periferiche», afferma Rosa.

Il consigliere richiama soprattutto le esigenze legate alle patologie tempo-dipendenti, per le quali la durata del trasporto verso il presidio appropriato assume un ruolo determinante. Nella sua valutazione, l’elisoccorso può contribuire a ridurre i tempi di intervento e trasferimento, attenuando le differenze di accesso ai servizi tra le diverse zone della regione.

Il testo si inserisce, secondo quanto illustrato da Rosa, nel quadro delle competenze già attribuite ad Azienda Zero e agli altri enti del sistema sanitario. L’intento dichiarato è costruire una maggiore integrazione tra il servizio di soccorso aereo e le elisuperfici presenti sul territorio.

L’incardinamento avvia l’esame in Commissione e non costituisce ancora l’approvazione della legge. Rosa auspica un sostegno trasversale al provvedimento: «Puntiamo, quindi, all’unanimità del voto sia in Commissione sia in Consiglio regionale perché vogliamo potenziare concretamente il servizio di soccorso in Calabria, a beneficio di tutti i cittadini e soprattutto di quelli che vivono nelle zone più isolate e disagiate».