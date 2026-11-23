Era a bordo di una Giulietta insieme ad una donna di 48 anni. Per cause in corso di accertamento è risultato fatale l’impatto con una Mercedes

È Robertino Giordano, 63 anni, la vittima dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Cosenza. Il sinistro fatale, come noto, è avvenuto a via Bendicenti nel cuore del centro storico lungo un’arteria che sbocca poi a Casali del Manco. Era alla guida di una Giulietta, a bordo della quale c’era anche una donna di 48 anni.

Quest’ultima, rimasta ferita, è stata ascoltata dalle forze dell’ordine insieme ad una giovanissima dottoressa di 33 anni che si stava recando a bordo di una Mercedes presso l’abitazione di un paziente per una visita domiciliare. Per lei un trauma cranico. Lo schianto ha ridotto la Giulietta un ammasso di lamiere, non lasciando scampo a Robertino Giordano. Ad avvertire i sanitari il conducente di un’autovettura in transito che si è ritrovato dinanzi ad una scena agghiacciante.