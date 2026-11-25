Una serata di grande pallavolo ed emozioni forti l’ultima vissuta venerdì sera sul parquet del Cus Unical. Le giovanissime atlete della Cosenza Volley conquistano una vittoria pesantissima, piegando le avversarie al termine di una battaglia sportiva risolta soltanto al quinto set.

È stata una gara entusiasmante, vibrante e combattuta punto a punto, in cui la freschezza e il talento del giovane gruppo cosentino hanno saputo tenere testa alla pressione nei momenti decisivi. Fondamentale dalla panchina la gestione di coach Crispino, autore di scelte tattiche azzeccate che hanno saputo cambiare l'inerzia del match e dare nuova linfa alla squadra nei frangenti più delicati.

In campo, a trascinare le compagne, ci ha pensato la grinta e l'esperienza della più navigata delle "lupacchiotte", Alessandra Adamo, vero punto di riferimento emotivo e tecnico per tutta la squadra, capace di suonare la carica nei momenti chiave del tie-break. I risultati maturati nella giornata di domenica portano la Cosenza Volley al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista. Un risultato che premia il lavoro in palestra e che, alla luce della superba prestazione offerta e dell'entusiasmo che si respira nello spogliatoio, legittima le ambizioni delle rossoblù di puntare con decisione alla testa del girone.