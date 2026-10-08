Alla CTC Arena di via Umberto Nobile appuntamenti fino al 31 ottobre. Inaugurazione alle 19 con la spillatura della prima botte
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
L’Oktoberfest Calabria torna a Rende dal 15 al 31 ottobre, con una nuova sede per la settima edizione. La manifestazione si svolgerà alla CTC Arena, in via Umberto Nobile, nella zona industriale della città.
L’inaugurazione è fissata per giovedì 15 ottobre alle 19, quando la spillatura della prima botte segnerà l’avvio ufficiale dell’evento.
La nuova location dell’Oktoberfest Calabria
La principale novità riguarda il trasferimento alla CTC Arena. La struttura dispone di ampi spazi e di un parcheggio, con l’obiettivo di accogliere gli appassionati attesi durante la manifestazione.
La nuova sede ospiterà tutte le serate della settima edizione, che affiancherà alla birra musica dal vivo e spettacoli.
Concerti, Family Day e pranzi domenicali fino al 31 ottobre
Il programma annunciato comprende concerti delle band, Family Day e appuntamenti domenicali aperti anche a pranzo. Le attività proseguiranno fino a sabato 31 ottobre.
Per consultare il calendario dettagliato delle singole serate e prenotare la propria presenza è possibile collegarsi al sito ufficiale dell’Oktoberfest Calabria.