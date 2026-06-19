L’assemblea degli iscritti approva il consuntivo 2025 e il preventivo 2026. Il tesoriere Tenuta illustra il percorso di consolidamento finanziario dell’Ente. Il plauso del revisore Florio

L’assemblea degli iscritti dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio preventivo 2026. La riunione si è svolta nella Biblioteca dell’Ordine, all’interno del Tribunale di Cosenza, su convocazione del presidente del Consiglio dell’Ordine, l’avvocato Claudio De Luca.

Ad illustrare i documenti contabili e l’attività amministrativa dell’Ente è stato il consigliere tesoriere, avvocato Enrico Tenuta, che ha ripercorso il lavoro svolto dall’attuale Consiglio dell’Ordine soffermandosi in particolare sulle misure adottate per affrontare il fenomeno della morosità, indicato come una delle principali criticità ereditate dalle precedenti gestioni.

Nel corso del suo intervento, Tenuta ha evidenziato come il Consiglio abbia scelto di intervenire applicando in maniera rigorosa e sistematica gli strumenti previsti dalla normativa professionale, seguendo una linea amministrativa improntata al rispetto delle regole, all’equità tra gli iscritti e alla tutela dell’istituzione forense.

Secondo quanto illustrato dal tesoriere, le iniziative adottate hanno consentito di rafforzare la stabilità economico-finanziaria dell’Ente, consolidarne la struttura patrimoniale e programmare le attività future secondo criteri di sostenibilità, senza introdurre nuovi oneri a carico degli iscritti e senza incidere sui servizi garantiti dall’Ordine.

Particolarmente significativo è stato anche l’intervento del revisore dei conti, avvocato Paolo Florio, che ha espresso una valutazione fortemente positiva sul lavoro svolto dall’attuale Consiglio dell’Ordine.

Florio ha definito i risultati raggiunti il frutto di un’azione amministrativa «senza precedenti», manifestando apprezzamento per il rigore gestionale, la coerenza e la determinazione dimostrati nel percorso di risanamento e consolidamento dell’Ente.

Un giudizio che, è stato sottolineato durante l’assemblea, assume un valore particolare poiché proviene dall’organo incaricato di verificare la correttezza e la solidità della gestione economico-finanziaria dell’Ordine.

«L’approvazione dei bilanci – ha evidenziato Tenuta – rappresenta non soltanto un adempimento contabile, ma la conferma di una precisa visione amministrativa fondata sulla trasparenza, sulla responsabilità e sul rigore nella gestione delle risorse dell’Ente».

Il voto unanime espresso dall’assemblea degli iscritti viene interpretato come un significativo attestato di fiducia nei confronti dell’operato del Consiglio dell’Ordine e del percorso di risanamento intrapreso negli ultimi anni, ulteriormente rafforzato dal riconoscimento del revisore Paolo Florio, che ha definito l’esperienza amministrativa dell’attuale governance dell’avvocatura cosentina come un modello di gestione «senza precedenti».