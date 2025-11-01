Avviati i lavori di demolizione della struttura dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri. La presidente Succurro: «Restituiamo ai giovani una palestra sicura e moderna»

Sono iniziati a Paola i lavori di demolizione della palestra dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri, dichiarata inagibile da oltre trent’anni. L’intervento, particolarmente complesso per la presenza di ampie travi in calcestruzzo, rappresenta il primo passo verso la costruzione di una nuova struttura moderna, sicura e pienamente a norma, progettata secondo gli standard del Coni e i criteri di alta efficienza energetica.

«Dopo trent’anni di attesa – dichiara la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro – eliminiamo una struttura ormai pericolante e restituiamo a Paola la prospettiva di una palestra nuova, sicura e di qualità. È un segnale concreto: la Provincia mantiene gli impegni e investe sul futuro delle scuole e dei giovani».

La nuova palestra sarà un punto di riferimento per studenti e sportivi, dotata di tribuna e spazi polifunzionali, concepita come luogo di socialità e benessere per tutta la comunità cittadina.

«Stiamo portando avanti un piano ampio e rigoroso – prosegue Succurro – per modernizzare gli edifici scolastici, renderli più sicuri e più accoglienti, favorendo la pratica sportiva. Crediamo nella scuola come luogo di crescita, socialità e formazione. Ogni intervento che avviamo va in questa direzione». La presidente ha sottolineato come l’amministrazione provinciale stia lavorando con scrupolo e costanza per realizzare strutture moderne, sostenibili e a misura di studente, investendo concretamente sulle nuove generazioni.