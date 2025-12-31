Grazie alla collaborazione tra il gruppo Fiorito Viaggi, l'assessore Gabriele Fiorito, e con la supervisione del Consigliere Mafalda D'angelo, è stato garantito per due date il servizio di navetta gratuita, con corse ogni 20 minuti dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Tutto molto bello e si replicherà presto la magia del Presepe Vivente nel centro storico di Paola. Due le date concordate: quella dello scorso 26 dicembre e la prossima del 4 gennaio, con inizio previsto dalle ore 15. Il Presepe Vivente nasce dalla volontà degli organizzatori di offrire alla Città del Santo il racconto di una natività immersa nei borghi suggestivi della città.

Si ricorderanno gli antichi mestieri dei nostri nonni che ci riportano in un ambiente suggestivo di altri tempi. Il tutto accompagnato da musica itinerante che rallegrerà il percorso con organetti e zampogne ed ancora stand enogastronomici dai profumi inebrianti e la scoperta dei mercatini natalizi artigianali.

Le sinergie

L'iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Paola. Grazie alla collaborazione tra il gruppo Fiorito Viaggi, l'assessore Gabriele Fiorito, e con la supervisione del consigliere Mafalda D'angelo, è stato garantito per entrambe le date il servizio di navetta gratuita, con corse ogni 20 minuti dalle ore 15 alle ore 20. Le fermate saranno quella di Piazza Cancello e quella di Piazza Quattro Novembre. Appuntamento quindi al 4 gennaio nel centro storico di Paola per vivere di nuovo un emozionante tuffo nella magia natalizia.