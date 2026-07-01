Piazza Bilotti a Cosenza si trova in uno stato di profondo abbandono. A documentarlo, sono le immagini che il Comitato di Quartiere Cosenza Centro 1 ha allegato all'esposto inviato al sindaco Franz Caruso e (per conoscenza) al Segretario comunale e al dirigente tecnico.

«Allo stato attuale - scrive il promotore del Comitato di Quartiere Cosenza Centro 1 Paolo Spadafora - Piazza Bilotti presenta una condizione di ritenuta carente attività manutentiva». Il materiale fotografico certifica «la mancata funzionalità dell'impianto di illuminazione artistica delle vele, che risulta spenta da più di un anno». La questione non sembra essere puramente estetica. Paolo Spadafora chiarisce: «L'impianto assolve una duplice e fondamentale funzione, ovvero la valorizzazione artistica e identitaria dell'opera e, soprattutto, la tutela della sicurezza pubblica dei cittadini, e dei fruitori della piazza nelle ore serali e notturne».

Secondo il Comitato di Quartiere Cosenza Centro 1, a causa della mancanza di illuminazione di Piazza Bilotti, si sarebbero verificati numerosi incidenti: «Non si contano le persone che sono cadute, anche se in pochi hanno deciso di chiedere i danni al Comune, forse perché consapevoli dell'assenza di assicurazione dei beni comunali».

Ma non è tutto, considerato che la mancata manutenzione riguarda anche il pavimento e il rivestimento di Piazza Bilotti. Il promotore del Comitato di Quartiere Cosenza Centro 1 parla con dati alla mano: «La pavimentazione è rotta in più punti e ci sono tantissime buche». Anche in questo caso, a farne le spese sono i cittadini: «Tale situazione - continua Paolo Spadafora - oltre a compromettere il decoro di uno spazio urbano di primaria importanza, rappresenta un grande pericolo per l'incolumità pubblica, perché espone pedoni, anziani, bambini e persone con disabilità a un concreto rischio di infortuni, che spesso non viene denunciato».

L'esposto chiarisce come «Piazza Bilotti sia stata affidata in regime di project financing a soggetto privato concessionario che dovrebbe avere anche l'onere di gestire e manutenere correttamente le opere ivi presenti». Il documento si conclude con la richiesta - rivolta al Comune di Cosenza - di adottare con tempestività «i provvedimenti atti a ripristinare o a far ripristinare la corretta e idonea funzionalità di tutte le opere della piazza, a partire dall'impianto di illuminazione delle vele e dalla pavimentazione, attenzionando gli eventuali obblighi del concessionario del project financing e, in caso di eventuale inadempimento, agire per come previsto dal contratto stipulato e dalla legge».