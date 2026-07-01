Nel corso della serata è stato proiettato un emozionante filmato che ha ripercorso le principali attività svolte durante l'anno rotariano

Si è svolta nella suggestiva cornice del Museo Multimediale di Cosenza la serata conclusiva dell'Anno Rotariano 2025/2026 del Rotary Club Rende, che ha visto la partecipazione di oltre 120 soci, familiari e ospiti. Tra i presenti anche il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza dell'Amministrazione comunale alle attività del Club.

La manifestazione ha rappresentato il coronamento di un anno particolarmente intenso, ricco di service, iniziative culturali, progetti di solidarietà e momenti di crescita associativa, che hanno consolidato ulteriormente il ruolo del Rotary Club Rende nel panorama sociale e culturale del territorio. Nel corso della serata è stato proiettato un emozionante filmato che ha ripercorso le principali attività svolte durante l'anno rotariano, suscitando commozione e orgoglio tra i presenti e mettendo in luce il lavoro svolto sotto la guida del Presidente Sergio Mazzuca.

Particolarmente significativo è stato il conferimento di dodici Paul Harris Fellow, una delle più prestigiose onorificenze del Rotary International. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito ai soci Carlo Tansi, Segretario del Club, Carmelo Barca, Vincenzo Bilotta, Annamaria Gaccione, Giandomenico Giordano, Gennaro Meringolo, Antonino Morabito, Francesco Pizzini, Flora Maria Ritacca e Vincenzo Rizzuti, quali attestazione del loro impegno e del prezioso contributo offerto alla crescita del Rotary Club Rende e alla diffusione dei valori rotariani.

Una Paul Harris Fellow è stata inoltre assegnata ad Antonino Iannello, Assistente del Governatore del Distretto 2102 per il Rotary Club Rende, che, grazie alla costante vicinanza, alla disponibilità e al profondo legame umano instaurato con il Club, è ormai considerato da tutti, anche affettivamente, un autentico socio del Rotary Club Rende. Il momento più solenne e toccante dell'intera serata è stato il conferimento della Paul Harris Fellow alla memoria del compianto Piercostanzo Loizzo, fondatore del Rotary Club Rende. Un riconoscimento fortemente voluto per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del Club, ponendo fin dalla sua nascita due valori destinati a diventarne la vera stella polare: l'amicizia vera e l'armonia tra i soci.

La prestigiosa onorificenza è stata consegnata al figlio Cesare Loizzo, futuro Segretario del Club per l'Anno Rotariano 2026/2027. Un momento di intensa emozione, accolto da un lungo e caloroso applauso che ha coinvolto l'intera sala. Nel corso della serata sono stati inoltre consegnati premi, attestati e riconoscimenti a tutti i soci, quale segno di gratitudine per la passione, la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati durante l'intero anno.

Nel suo intervento conclusivo, il Presidente Sergio Mazzuca ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i soci, sottolineando come il risultato più importante del suo anno di presidenza sia stato quello di rafforzare lo spirito di squadra e consolidare quei rapporti di autentica amicizia che costituiscono il patrimonio più prezioso del Rotary Club Rende. La serata si è infine conclusa in un clima di grande convivialità con una cena buffet offerta dal Club e con musica e balli che hanno suggellato, tra sorrisi ed emozioni, la conclusione di un anno destinato a rimanere nella memoria dei soci. Il Rotary Club Rende guarda ora al futuro con entusiasmo, nel segno della continuità e della fedeltà agli ideali trasmessi dal suo fondatore Piercostanzo Loizzo, continuando a fare dell'amicizia autentica, dell'armonia e del servizio alla comunità i pilastri della propria azione rotariana.