Dopo giorni di sole arriva una fase instabile su gran parte della regione. Attesi rovesci tra Tirreno e aree interne, raffiche intense e temperature sotto la media stagionale

Dopo l’inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e cieli soleggiati, la Calabria si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico. Nelle prossime ore una saccatura in discesa dal Nord Europa raggiungerà l’Italia meridionale portando condizioni di instabilità diffuse anche sulla regione.

I primi effetti sono attesi già dal pomeriggio di oggi, con piogge e locali temporali soprattutto lungo il versante tirrenico. Le aree maggiormente interessate saranno il Cosentino, il Lametino e le zone comprese tra Vibonese e Reggino. Fenomeni da sconfinamento potranno però coinvolgere anche le aree interne e ioniche, in particolare nel Catanzarese.

Oltre al ritorno delle precipitazioni è previsto un sensibile rinforzo dei venti di ponente. Le raffiche potranno risultare localmente forti soprattutto nelle aree interne e ioniche del Cosentino, del Catanzarese e del Reggino, ma ventilazione sostenuta interesserà anche il versante tirrenico.

La perturbazione porterà con sé anche un netto abbassamento delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, i valori termici scenderanno di oltre cinque gradi sotto le medie stagionali. Nelle ore diurne, lungo coste e pianure, le temperature faticheranno persino a raggiungere i 20 gradi.

Ma il peggioramento potrebbe non esaurirsi qui. Una nuova fase di maltempo viene infatti indicata in arrivo durante il weekend, quando una perturbazione associata a un vortice di bassa pressione potrebbe richiamare ulteriore aria instabile verso il Sud Italia, favorendo nuove piogge e temporali anche sulla Calabria.