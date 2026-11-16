Alberto Pirri di SunDay Pizzeria, Leonardo Barberio e Pietro Fragale di U’ Curtigliu tra gli otto professionisti calabresi alla rassegna. Al centro del confronto, il modo in cui la Generazione Z sceglie e vive la pizzeria

Alberto Pirri l(SunDay Pizzeria di Dipignano), Leonardo Barberio e Pietro Fragale (U’ Curtigliu, a San Giovanni in Fiore) sono i tre pizzaioli del Cosentino che hanno partecipato alla ventunesima edizione di PizzaUp, il simposio sulla pizza italiana contemporanea organizzato da Petra Molino Quaglia. Dal 2 al 4 novembre, a Ca’ Giustinian, a Venezia, l’appuntamento ha riunito 140 pizzaioli e operatori del settore provenienti da diversi Paesi. A condurre i lavori è stato Guido Meda.

Gli altri cinque professionisti calabresi erano Vincenzo Piterna di Madre Pinzeria Italiana, a Locri, Giuseppe Longo dell’Henry Morgan Pub, a Marinella, Domenico Chirico di Fermento, a Villa San Giovanni, e Roberto Davanzo ed Emanuele Lupis di BOB, a Montepaone. Davanzo ha partecipato anche a «Pizza in Scena», l’appuntamento in cui i pizzaioli raccontano tecnica e ingredienti di una propria creazione prima di farla assaggiare.

Al centro delle tre giornate, tra dimostrazioni, lavori di gruppo e dibattiti, il rapporto tra pizzeria e Generazione Z. Nel sondaggio esplorativo commissionato da PizzaUp a SiamoZeta e condotto su base volontaria tra gli utenti della sua comunità Instagram, l’85,5 per cento dei rispondenti ha indicato la possibilità di condividere il momento con amici o partner tra le ragioni per andare in pizzeria. Il 45,5 per cento ha indicato una maggiore ricerca nei gusti e il 34,3 per cento prezzi e formule pensati per i giovani.

La scelta del locale, per molti, comincia prima di sedersi a tavola. Il 65,2 per cento dei partecipanti ritiene importante poter consultare online menù, prezzi, immagini e recensioni. Eppure, anche tra chi ha risposto a un sondaggio su Instagram, il passaparola resta il primo modo per scoprire una pizzeria, indicato dal 70,2 per cento. Di come raccontare il lavoro del locale senza rincorrere i format dei social ha parlato Aurora Cavallo, conosciuta come Cooker Girl.

Il confronto ha riguardato anche chi in pizzeria ci lavora. Sul tavolo, la chiarezza dei turni, le responsabilità e le possibilità di crescita. Capire che cosa cercano i più giovani, insomma, riguarda tanto il cliente che sceglie dove mangiare quanto chi valuta se farne il proprio mestiere.