Lo sport paralimpico internazionale approda in Sila con il “Sila International Cup 2026”, torneo di Goalball in programma dal 18 al 22 novembre nella palestra comunale di Camigliatello Silano, nel Cosentino. In campo le nazionali di Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi (Fispic), dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) e dall’Asd Polisportiva Olympia, con il contributo della Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso “Grandi Eventi Sportivi e Manifestazioni Sportive – Anno 2026”, porterà in Sila oltre 150 partecipanti per 14 incontri ufficiali.

L’obiettivo dell’iniziativa è coniugare l’agonismo di livello internazionale con la promozione dei valori dello sport paralimpico, dell’inclusione e dell’accessibilità, coinvolgendo anche scuole, cittadini e famiglie.

“Il Sila International Cup rappresenta un appuntamento di straordinario valore per la Fispic e per l’intero movimento paralimpico”, afferma il presidente della federazione, Silverio Alviti, sottolineando come l’evento porti “per la prima volta in Calabria una competizione internazionale di Goalball di questo livello”. Per il presidente nazionale dell’Uici, Mario Barbuto, “lo sport rappresenta uno straordinario strumento di autonomia, emancipazione e partecipazione, capace di abbattere barriere culturali e pregiudizi”. Il torneo, aggiunge, rappresenta “un’importante occasione per far conoscere il valore dello sport paralimpico” e promuovere una cultura della partecipazione.

“Il Sila International Cup nasce dal desiderio di portare lo sport paralimpico sempre più vicino alle persone e di creare nuove opportunità di inclusione sul nostro territorio”, sottolinea Ernesto Osnato, rappresentante dell’Asd Polisportiva Olympia, che definisce motivo di “grande orgoglio” l’arrivo in Sila di atleti e delegazioni internazionali. Il Goalball, disciplina paralimpica dal 1976, è praticato da atleti con disabilità visiva. Le partite vedono affrontarsi due squadre composte da tre giocatori, che si orientano principalmente attraverso l’udito. Il pallone, infatti, contiene sonagli che consentono agli atleti di individuarne la posizione, in una disciplina che richiede concentrazione, rapidità e coordinazione.

Il programma ufficiale prenderà il via giovedì 19 novembre alle 10 con la cerimonia inaugurale nella palestra comunale di Camigliatello Silano. Nei giorni successivi sono previste le sfide tra le nazionali, gli incontri con le scuole e le iniziative rivolte alla cittadinanza. Sabato 21 novembre sono in programma le finali, seguite dalle premiazioni e dal galà conclusivo.

L'accesso alle tribune sarà gratuito per cittadini, famiglie, studenti e appassionati. L'evento sarà inoltre accompagnato da iniziative dedicate alla conoscenza di altre discipline paralimpiche e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della Sila.