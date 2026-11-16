Venticinque sacchi riempiti durante la tappa di «Insieme a te per l’ambiente». Alla pulizia hanno partecipato gli alunni della primaria «G. Stancati» e i dipendenti del McDonald’s di via Kennedy

Venticinque sacchi per oltre 250 chili di rifiuti rimossi da due spazi pubblici di Rende. È il bilancio, diffuso il 16 novembre dagli organizzatori, della giornata di pulizia che martedì 27 ottobre ha coinvolto 90 volontari tra piazza Museo del Presente e via Caduti di Nassirya.

A raccogliere i rifiuti abbandonati sono stati gli alunni della scuola primaria «G. Stancati» insieme ai dipendenti del ristorante McDonald’s di via Kennedy. A dare il via alla giornata sono stati l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Cuzzocrea e la consigliera comunale Francesca Cofone.

La tappa di Rende fa parte di «Insieme a te per l’ambiente», iniziativa promossa da McDonald’s in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia e giunta alla sesta edizione. L’obiettivo è contrastare l’abbandono dei rifiuti negli spazi pubblici coinvolgendo dipendenti, cittadini e realtà locali. A una parte delle tappe partecipa anche Retake, fondazione non profit attiva nella cura dei beni comuni.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, nelle prime cinque edizioni l’iniziativa ha coinvolto oltre 25mila persone e 500 associazioni locali. In più di 600 tappe sono stati raccolti oltre 17mila sacchi, per un totale di più di 60 tonnellate di rifiuti.