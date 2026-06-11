La scelta dell’ESA di raccomandare scientificamente la missione Plasma Observatory diventa motivo di orgoglio anche per Cosenza e per l’intera Calabria. Il sindaco Franz Caruso ha espresso il proprio plauso all’Università della Calabria e al professor Francesco Valentini, coinvolto nello Science Study Team dell’Agenzia spaziale europea.

La missione vede una significativa partecipazione della comunità scientifica italiana, con il contributo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Unical, confermando il ruolo dell’ateneo calabrese nel panorama della ricerca spaziale internazionale.

Caruso: «Un successo straordinario per l’Unical»

«Esprimo grande compiacimento per l'ennesimo straordinario successo conseguito dall'Università della Calabria, protagonista di un risultato che proietta il nostro ateneo al centro della ricerca spaziale europea e mondiale», afferma il sindaco Franz Caruso.

Per il primo cittadino, il via libera dell’ESA rappresenta un passaggio di particolare rilievo scientifico e istituzionale. «Il via libera dell'ESA alla missione Plasma Observatory rappresenta una tappa storica che testimonia il livello di eccellenza raggiunto dall’Unical».

Il risultato conferma la capacità dell’ateneo di Arcavacata di inserirsi in progetti scientifici di altissimo profilo, contribuendo alla ricerca internazionale su temi avanzati legati allo studio dello spazio e dei fenomeni fisici che lo attraversano.

Il ruolo del professor Francesco Valentini

Nel suo intervento, Caruso rivolge un plauso particolare al professor Francesco Valentini, sottolineandone il percorso scientifico e il contributo al traguardo raggiunto.

«In questa occasione desidero rivolgere un particolare plauso al professor Francesco Valentini», prosegue il sindaco, «il cui prestigioso percorso scientifico e il cui instancabile impegno hanno contribuito in maniera determinante a questo straordinario traguardo».

La presenza del docente nello Science Study Team dell’ESA viene indicata dal primo cittadino come motivo di soddisfazione per la comunità cosentina e calabrese. «Il professor Valentini è oggi uno dei più qualificati ambasciatori della ricerca scientifica del nostro territorio nel mondo e il suo lavoro dimostra come talento, competenza e dedizione possano abbattere ogni barriera geografica, portando la Calabria ai vertici della scienza internazionale».

La Calabria nella ricerca spaziale internazionale

La raccomandazione scientifica dell’ESA a favore di Plasma Observatory rafforza l’immagine della Calabria come territorio capace di esprimere competenze scientifiche di livello internazionale.

Il coinvolgimento dell’Università della Calabria e del Dipartimento di Fisica conferma il valore di una comunità accademica in grado di dialogare con le principali istituzioni europee della ricerca spaziale.

Caruso sottolinea proprio questo aspetto, collegando il risultato non solo al prestigio personale del professor Valentini, ma anche al lavoro più ampio dell’ateneo e del gruppo di ricerca.

«Un traguardo che onora il territorio»

Il sindaco conclude rivolgendo il proprio apprezzamento all’intera comunità accademica dell’Unical.

«A nome della città di Cosenza e dell’intera amministrazione comunale rivolgo il mio apprezzamento al professor Valentini, a tutto il gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisica e all'intera comunità accademica dell'Università della Calabria per aver raggiunto un traguardo che onora il nostro territorio e rafforza l'immagine della Calabria nel panorama scientifico internazionale».