Un momento storico per la città, un passo concreto verso lo sviluppo, la crescita e il futuro di tutto il territorio, che avvicina sempre di più alla realizzazione del porto di Diamante. Ad annunciarlo, con emozione e profondo orgoglio, è stato il sindaco, Achille Ordine, nel corso di una diretta Facebook. Un’emozione difficile da nascondere per un traguardo raggiunto al termine di un percorso lungo, complesso e spesso irto di ostacoli, ma che oggi trova finalmente una svolta decisiva.

Passaggio fondamentale

«È stato un cammino non facile», ha sottolineato il primo cittadino, ricordando il grande lavoro svolto in questi anni per arrivare alla positiva conclusione della conferenza dei servizi, passaggio fondamentale che apre ora la strada all’avvio delle procedure di gara per l’appalto dei lavori.

Un risultato che consentirà di consegnare a Diamante un’infrastruttura strategica, destinata a rappresentare un motore di sviluppo economico, turistico e occupazionale per l’intera Riviera dei Cedri.

Un sogno lungo 40 anni

Per la comunità di Diamante non si tratta soltanto di un’opera pubblica, ma della realizzazione di un sogno coltivato per oltre quarant’anni. Un’attesa lunga una generazione, che oggi lascia spazio alla speranza e alla consapevolezza che il traguardo sia finalmente vicino.

«Non è semplice credere in qualcosa che a molti pare un’utopia, però questo risultato stravolge completamente e positivamente gli assetti dando una grande consapevolezza e fiducia nella realizzazione di questa opera», ha dichiarato il sindaco di Diamante.

La rete di istituzioni

Nel suo intervento, il primo cittadino ha voluto condividere questo importante risultato con tutte le istituzioni e le persone che hanno contribuito a renderlo possibile. Un sentito ringraziamento è stato rivolto innanzitutto al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e all’intera Giunta regionale, per l’impegno assunto e l’attenzione dedicata a un’opera tanto attesa dai cittadini di Diamante.

Il ringraziamento è stato esteso ai dipartimenti regionali dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture, agli ingegneri Claudio Moroni, Francesco Tarsia, Roberto Luigi Ruffolo, e al Responsabile del Procedimento, l’ingegnere Cristian Scarcelli, per il prezioso lavoro tecnico svolto durante tutto l’iter.

Un pensiero di gratitudine è stato rivolto anche al consigliere regionale Angelo Brutto, al professor Nicola Leone, già Rettore Unical, e al dottor Angelo Presta, dirigente del Ministero dell’Ambiente, che hanno affiancato e sostenuto il sindaco lungo questo importante percorso.

Un traguardo di tutti i diamantesi

«Si tratta di un traguardo che non appartiene solo ad Achille Ordine e a questa amministrazione, ma appartiene a tutta Diamante e a tutti i diamantesi. È un risultato che dobbiamo continuare a portare avanti insieme, con unità e senso di responsabilità», ha concluso il sindaco, lanciando un appello all’intera comunità affinché continui a sostenere con convinzione questo progetto.

Il simbolo della perseveranza

Oggi, più che mai, Diamante può guardare al futuro con rinnovata fiducia. Quella del porto non è soltanto una grande opera infrastrutturale: è il simbolo della perseveranza di un’intera comunità che, dopo quarant’anni di attesa, vede finalmente trasformarsi in realtà una speranza custodita per generazioni.