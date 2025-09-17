L’ufficio sarà rinnovato per ospitare la “Casa dei Servizi Digitali”. Garantita la continuità ad Amendolara Marina.
Poste Italiane ha annunciato che l’ufficio postale di Roseto Capo Spulico sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi e degli spazi di accoglienza, in linea con il progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, pensato per favorire l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti e ridurre il digital divide.
Una volta completati i lavori, nella sede rinnovata sarà possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile, passaporto elettronico, codice fiscale per neonati, oltre a servizi Inps e del Ministero della Giustizia.
Continuità garantita
Durante i lavori, i cittadini di Roseto potranno rivolgersi all’ufficio postale di Amendolara Marina, in via Campania, che resterà aperto dal lunedì al venerdì (8.20-13.35) e il sabato fino alle 12.35. L’intervento rientra nel piano nazionale di Poste Italiane per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, con un’attenzione particolare ai piccoli centri del Sud Italia.