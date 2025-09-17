Poste Italiane ha annunciato che l’ufficio postale di Roseto Capo Spulico sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi e degli spazi di accoglienza, in linea con il progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, pensato per favorire l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti e ridurre il digital divide.

Una volta completati i lavori, nella sede rinnovata sarà possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile, passaporto elettronico, codice fiscale per neonati, oltre a servizi Inps e del Ministero della Giustizia.

Continuità garantita

Durante i lavori, i cittadini di Roseto potranno rivolgersi all’ufficio postale di Amendolara Marina, in via Campania, che resterà aperto dal lunedì al venerdì (8.20-13.35) e il sabato fino alle 12.35. L’intervento rientra nel piano nazionale di Poste Italiane per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, con un’attenzione particolare ai piccoli centri del Sud Italia.