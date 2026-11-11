Due giornate dedicate alla potatura dell’olivo, tra lezioni teoriche ed esercitazioni in campo. Il 19 e 20 dicembre 2026 l’Olearia Geraci di Corigliano-Rossano ospiterà un corso base della Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli, rivolto a professionisti del settore e appassionati.

A condurre la formazione sarà Antonino Filippo Lonobile, presidente della Scuola. L’organizzazione è curata da Manolo Guzzo, referente calabrese, che raccoglie le iscrizioni al 340 1282447 e all’indirizzo manologuzzo88@gmail.com.

Teoria e pratica per la gestione dell’oliveto

Il corso affronterà gli interventi di gestione e cura dell’olivo durante la potatura, con attenzione anche agli aspetti legati ai cambiamenti climatici.

La proposta formativa segue il metodo scientifico-pratico divulgato dal fondatore Giorgio Pannelli, affiancando le conoscenze teoriche alle attività sul campo. L’obiettivo indicato dalla Scuola è fornire strumenti per orientare le scelte degli operatori e rendere più efficiente la gestione dell’oliveto.

«La nostra Scuola insegna un metodo reale che può portare gli olivicoltori a stabilizzare la produzione», afferma Lonobile, che collega l’applicazione del metodo anche alla possibilità di ridurre i costi e velocizzare gli interventi.

Il corso base e le successive tappe formative

L’appuntamento di Corigliano-Rossano rappresenta il primo passaggio di un percorso che, secondo gli organizzatori, prosegue con un corso avanzato e un esame valutativo in campo.

La Scuola indica come obiettivo del percorso il conseguimento della qualifica di potatore certificato e la possibilità di iscriversi al proprio elenco nazionale, organizzato su base regionale. Il solo corso base non esaurisce quindi la formazione prevista.

Gli organizzatori annunciano inoltre una replica dell’iniziativa a Tiriolo, in provincia di Catanzaro.

Lonobile: formazione e nuove generazioni per l’olivicoltura

A margine della presentazione, Lonobile ha richiamato le difficoltà della campagna olivicola 2026/2027. Citando stime di settore, ha indicato una possibile contrazione della produzione di olio del 20-25% in Italia e fino al 40% in Calabria.

Nella sua valutazione, le difficoltà dipendono da più fattori, tra cui l’abbandono degli oliveti, le pratiche di gestione e i cambiamenti climatici. Per il presidente della Scuola, la risposta passa dalla qualità, dalla collaborazione tra operatori e dall’aggiornamento delle competenze.

Lonobile attribuisce alla formazione anche una funzione occupazionale e di recupero del patrimonio agricolo: «Insegnare un metodo reale e funzionale alle nuove generazioni significa recuperare un patrimonio olivicolo che i nostri nonni ci hanno regalato».