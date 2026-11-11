All’Olearia Geraci due giornate di teoria e pratica con Antonino Filippo Lonobile, presidente della Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli. Iscrizioni attraverso il referente calabrese Manolo Guzzo

Due giornate dedicate alla potatura dell’olivo, tra lezioni teoriche ed esercitazioni in campo. Il 19 e 20 dicembre 2026 l’Olearia Geraci di Corigliano-Rossano ospiterà un corso base della Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli, rivolto a professionisti del settore e appassionati.

A condurre la formazione sarà Antonino Filippo Lonobile, presidente della Scuola. L’organizzazione è curata da Manolo Guzzo, referente calabrese, che raccoglie le iscrizioni al 340 1282447 e all’indirizzo manologuzzo88@gmail.com.

Teoria e pratica per la gestione dell’oliveto

Il corso affronterà gli interventi di gestione e cura dell’olivo durante la potatura, con attenzione anche agli aspetti legati ai cambiamenti climatici.

La proposta formativa segue il metodo scientifico-pratico divulgato dal fondatore Giorgio Pannelli, affiancando le conoscenze teoriche alle attività sul campo. L’obiettivo indicato dalla Scuola è fornire strumenti per orientare le scelte degli operatori e rendere più efficiente la gestione dell’oliveto.

«La nostra Scuola insegna un metodo reale che può portare gli olivicoltori a stabilizzare la produzione», afferma Lonobile, che collega l’applicazione del metodo anche alla possibilità di ridurre i costi e velocizzare gli interventi.

Il corso base e le successive tappe formative

L’appuntamento di Corigliano-Rossano rappresenta il primo passaggio di un percorso che, secondo gli organizzatori, prosegue con un corso avanzato e un esame valutativo in campo.

La Scuola indica come obiettivo del percorso il conseguimento della qualifica di potatore certificato e la possibilità di iscriversi al proprio elenco nazionale, organizzato su base regionale. Il solo corso base non esaurisce quindi la formazione prevista.

Gli organizzatori annunciano inoltre una replica dell’iniziativa a Tiriolo, in provincia di Catanzaro.

Lonobile: formazione e nuove generazioni per l’olivicoltura

A margine della presentazione, Lonobile ha richiamato le difficoltà della campagna olivicola 2026/2027. Citando stime di settore, ha indicato una possibile contrazione della produzione di olio del 20-25% in Italia e fino al 40% in Calabria.

Nella sua valutazione, le difficoltà dipendono da più fattori, tra cui l’abbandono degli oliveti, le pratiche di gestione e i cambiamenti climatici. Per il presidente della Scuola, la risposta passa dalla qualità, dalla collaborazione tra operatori e dall’aggiornamento delle competenze.

Lonobile attribuisce alla formazione anche una funzione occupazionale e di recupero del patrimonio agricolo: «Insegnare un metodo reale e funzionale alle nuove generazioni significa recuperare un patrimonio olivicolo che i nostri nonni ci hanno regalato».