I giallorossi difendono il 3-0 conquistato all’andata e superano nuovamente formazione di Magarò, questa volta per 1-0. In semifinale anche Pro Pellaro, Palmese e Soriano Fabrizia

Sono Pro Pellaro, Palmese, Soriano Fabrizia e Trebisacce le quattro regine che si contenderanno il pass per la finalissima del prossimo 6 gennaio. I match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti hanno regalato spettacolo, conferme e anche qualche verdetto a sorpresa. Le semifinali si giocheranno il prossimo 25 novembre (andata) e 9 dicembre (ritorno).

Lo scossone all'Amerise: il Trebisacce elimina i campioni

L'impresa più rumorosa porta la firma del Trebisacce. La squadra di mister Malucchi completa l'opera staccando il pass per la semifinale a spese della Dbr Luzzi, detentrice del trofeo e attuale capolista nel campionato di Eccellenza. Dopo il secco 0-3 ipotecato all'andata a domicilio, ai giallorossi basta gestire la pressione tra le mura amiche e chiudere sull’1-0 per eliminare i campioni in carica.

Locri-Pro Pellaro, uno show da sei gol

Spettacolo e gol a Locri, dove la Pro Pellaro confermava le proprie ambizioni di vittoria finale. Forti del 2-0 ottenuto all'andata, i bianconeri impongono il pareggio per 3-3 al termine di una gara pirotecnica: vantaggio iniziale di Ragusa al 6', pareggio locale di Bumbaca al 15'. Nella ripresa il Locri mette la freccia con Patti, ma Salvador impatta al 75'. Nel finale Scali riporta avanti i padroni di casa all'85', ma ancora Ragusa due minuti più tardi fissa il definitivo 3-3 che regala la qualificazione alla Pro Pellaro.

Soriano Fabrizia, rimonta flash

Serviva la gara perfetta al Soriano Fabrizia per ribaltare il 3-2 subito all'andata sul campo del Cotronei, e la risposta degli uomini di mister Sisi è arrivata nei primi venti minuti di gioco. Davanti al proprio pubblico, le reti in avvio di Anane e De Leonardis mettono al sicuro il 2-0 finale che vale l'accesso al turno successivo.

La Palmese fa suo il match decisivo

Dopo lo 0-0 dell'andata in terra catanzarese, Palmese e Sc Soverato si giocavano tutto al "Lo Presti". A spuntarla sono i padroni di casa: il nuovo acquisto Palamara sblocca la gara dopo appena otto minuti, il Soverato reagisce e impatta con Dorato, ma Sabella e Monteleone chiudono i conti sul definitivo 3-1.

Gli accoppiamenti



Trebisacce-Soriano Fabrizia

Pro Pellaro-Palmese