L’Ufficio Postale di Roges resterà chiuso per dieci giorni, dal 18 al 28 maggio prossimi a causa di lavori indifferibili per l’installazione dei condizionatori. In questo periodo, l’utenza potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Surdo, a via De Chirico n° 172. Per agevolare i cittadini, l’Ufficio di via De Chirico sarà aperto dalle 08:20 alle 19:05 da lunedì a venerdì e dalle 08:20 alle 12:35 il sabato. L’Ufficio di Roges riaprirà il 29 maggio, salvi imprevisti di cui sarà data comunicazione tempestiva.