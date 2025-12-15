L’Amministrazione comunale di Rende prosegue nella sua opera di cura e rifacimento della città, su indicazione del Sindaco Sandro Principe. Al riguardo, l’Amministrazione comunica ai cittadini l’avvenuta bitumazione delle seguenti strade, per le quali è in ultimazione la segnaletica. Questi lavori sono divisi in due tranche.

Prima tranche:

  • Via Busento;
  • Via Crati;
  • Via Adige;
  • Via Repaci;
  • Via Ungaretti;
  • Via Quasimodo;
  • Via Alvaro

Seconda tranche:

  • Via Tevere.

Nei prossimi giorni inizierà la bitumazione delle seguenti zone:

  • Zona Industriale (tolti i luoghi già bitumati a luglio)
  • Via Danoli;
  • Via Nervoso;
  • Via Fogar;
  • Via Sapeto;
  • Via Mazzuca

Non appena saranno disponibili i fondi, verranno bitumate le seguenti zone:

  • Via Catanzaro;
  • Via Bari;
  • Via Cosenza;
  • Via Donizetti;
  • La ex strada provinciale che collega Failla a Saporito;
  • Il tratto che collega via Palladio alla rotatoria di Surdo;
  • Il tratto che collega Contrada Pirelle al Ponte Surdo;
  • Via Svevia (che collega l’Università a Santo Stefano all’altezza del bivio con la SS 107);
  • A seguire, tutte le altre principali strade che collegano Arcavacata a via Colombo.