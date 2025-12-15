L’amministrazione guidata da Sandro Principe specifica, arteria per arteria, i lavori programmati e che tipo di interventi saranno effettuati nel prossimo periodo
L’Amministrazione comunale di Rende prosegue nella sua opera di cura e rifacimento della città, su indicazione del Sindaco Sandro Principe. Al riguardo, l’Amministrazione comunica ai cittadini l’avvenuta bitumazione delle seguenti strade, per le quali è in ultimazione la segnaletica. Questi lavori sono divisi in due tranche.
Prima tranche:
- Via Busento;
- Via Crati;
- Via Adige;
- Via Repaci;
- Via Ungaretti;
- Via Quasimodo;
- Via Alvaro
Seconda tranche:
- Via Tevere.
Nei prossimi giorni inizierà la bitumazione delle seguenti zone:
- Zona Industriale (tolti i luoghi già bitumati a luglio)
- Via Danoli;
- Via Nervoso;
- Via Fogar;
- Via Sapeto;
- Via Mazzuca
Non appena saranno disponibili i fondi, verranno bitumate le seguenti zone:
- Via Catanzaro;
- Via Bari;
- Via Cosenza;
- Via Donizetti;
- La ex strada provinciale che collega Failla a Saporito;
- Il tratto che collega via Palladio alla rotatoria di Surdo;
- Il tratto che collega Contrada Pirelle al Ponte Surdo;
- Via Svevia (che collega l’Università a Santo Stefano all’altezza del bivio con la SS 107);
- A seguire, tutte le altre principali strade che collegano Arcavacata a via Colombo.