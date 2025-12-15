L’amministrazione guidata da Sandro Principe specifica, arteria per arteria, i lavori programmati e che tipo di interventi saranno effettuati nel prossimo periodo

L’Amministrazione comunale di Rende prosegue nella sua opera di cura e rifacimento della città, su indicazione del Sindaco Sandro Principe. Al riguardo, l’Amministrazione comunica ai cittadini l’avvenuta bitumazione delle seguenti strade, per le quali è in ultimazione la segnaletica. Questi lavori sono divisi in due tranche.

Prima tranche:

Via Busento;

Via Crati;

Via Adige;

Via Repaci;

Via Ungaretti;

Via Quasimodo;

Via Alvaro

Seconda tranche:

Via Tevere.

Nei prossimi giorni inizierà la bitumazione delle seguenti zone:

Zona Industriale (tolti i luoghi già bitumati a luglio)

Via Danoli;

Via Nervoso;

Via Fogar;

Via Sapeto;

Via Mazzuca

Non appena saranno disponibili i fondi, verranno bitumate le seguenti zone: