“Tutto quello che abbiamo costruito per bambini, giovani e adulti con disabilità a Cosenza e Crotone rischia di finire”. Lo comunica l’Associazione ‘Gli Altri Siamo Noi Odv’, organizzazione di volontariato che opera ufficialmente dal 2003 dedicandosi a persone con sindrome di Down e altre disabilità del neurosviluppo.

L’associazione si occupa di giovani con disabilità intellettiva per favorirne l’inclusione sociale attraverso azioni che riguardano l’acquisizione di competenze per l’autonomia e la vita indipendente, l’empowerment delle abilità cognitive, affettivo-relazionali e sociali in contesti comuni di vita.

Le due sedi di Cosenza e Crotone sono diventate punto di riferimento per gli utenti delle rispettive province. Ma questa storia parte da ancor prima, agli inizi del 2000, quando tassello su tassello in maniera informale viene costruita con amore per il prossimo, umiltà e sacrifici che ancora oggi producono dei frutti bellissimi, come spiegano coloro che animano questa speciale realtà solidale: “Abbiamo dimostrato come anche Antonio può lavorare ed essere più indipendente, Giulia può concludere la scuola con un vero titolo di studio. Tuttavia senza il vostro il aiuto non riusciremo a vincere le sfide che abbiamo davanti”.

Da qui un appello che vale più di tante parole: “Chiediamo con tutto il cuore di sostenere Gli Altri Siamo Noi Odv anche con poco. È possibile fare una donazione con un gesto semplice in un mondo che gira spesso le spalle davanti alle difficoltà altrui. Fare parte della nostra storia oggi più che mai sarebbe importantissimo. Buon Feste da parte di tutti…noi”. Qui il link.