Alle 18.31 di ieri pomeriggio, nel giorno di Pasqua, è nato Damiano, primo bambino venuto alla luce nel punto nascita attivato all’ospedale di Rossano dopo il trasferimento dal presidio di Corigliano. Il parto si è svolto senza problemi. Madre e neonato stanno bene e sono stati seguiti dal personale sanitario che ha operato con rapidità e coordinamento.

Il primo evento segna un passaggio concreto nella nuova organizzazione entrata in funzione nei giorni scorsi. La gestione del parto conferma la capacità operativa della struttura in una fase di cambiamento. L’avvio del servizio arriva dopo giorni di attenzione anche tra i cittadini. L’esito positivo contribuisce a rassicurare sul funzionamento del reparto, mettendo in evidenza la continuità dell’assistenza.

«La nascita di Damiano rappresenta un passaggio importante perché segna l’avvio concreto del nuovo assetto del punto nascita. Tutto si è svolto con regolarità e sicurezza, a conferma del lavoro organizzativo portato avanti in questi giorni», ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp, Vitaliano De Salazar.

«Un grazie a tutti i professionisti che, con fermezza e determinazione, hanno gestito una fase delicata garantendo continuità assistenziale e qualità delle cure. Questo risultato dimostra che il percorso intrapreso sta dando risposte concrete ai cittadini. L’Azienda è soddisfatta e prosegue nelle attività di completamento del trasferimento, che nei prossimi giorni interesserà anche le aree mediche e chirurgiche». Il processo di riorganizzazione andrà avanti con il trasferimento degli altri reparti secondo il programma previsto.