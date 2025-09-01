Dal 27 settembre al 9 novembre la natura si trasforma in un villaggio fiabesco con laboratori, spettacoli e percorsi tematici per famiglie e scuole

Dal 27 settembre al 9 novembre 2025, Saracena accoglierà la seconda edizione de “La Vallata delle Zucche”, il grande evento a tema autunnale che dopo il successo dello scorso anno si prepara a trasformare il cuore del Pollino in uno scenario da fiaba. Sei weekend all’insegna di magia, colori, natura e divertimento per grandi e piccoli.

All’interno della vallata, allestita con cura scenografica, i visitatori potranno percorrere sentieri tematizzati dove protagonista assoluta sarà la zucca, simbolo della stagione. Atmosfere autunnali, scorci incantati e installazioni a tema accompagneranno i partecipanti in un viaggio sensoriale che unisce tradizione e creatività.

Un set naturale per foto da sogno

La Vallata delle Zucche è già diventata un paradiso per fotografi e instagrammer: ogni angolo regala set fotografici immersivi, con i colori caldi dell’autunno che esaltano la bellezza naturale del territorio. Un’occasione non solo per vivere esperienze indimenticabili, ma anche per scoprire le eccellenze di Saracena: dall’olio al vino fino al celebre moscato passito.

Laboratori e attività per famiglie

La programmazione è pensata per un pubblico trasversale:

Laboratori creativi di intaglio e pittura delle zucche;

Animazione e spettacoli per bambini, con magia, truccabimbi e attività ludiche;

Workshop didattici sulla lavorazione dell’argilla e sulla cultura dell’olio;

Area picnic e food truck per vivere l’esperienza en plein air tra gusto e relax.

Didattica per scuole e gruppi

Dal lunedì al venerdì, l’evento apre le porte a scuole, associazioni e gruppi organizzati, con programmi didattici ad hoc: laboratori di pittura delle zucche e creazione di colori naturali, attività manuali con il tornio, osservazioni al microscopio e percorsi educativi immersivi nella natura.

Con questo mix di natura, arte, gusto e divertimento, la Vallata delle Zucche di Saracena promette di diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno calabrese, capace di incantare famiglie, bambini e viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche.