Samuele Usai ha vent’anni ed è cresciuto nella Fortitudo ed è già a disposizione di coach Di Martino per la prossima partita

E' arrivato in casa della Bim Bum Basket Rende Samuele Usai, playmaker classe 2005. Scuola Fortitudo dove ha svolto tutte le giovanili. Lo scorso anno a Montecchio (RE) in serie C (32 presenze) e l'anno prima a Fidenza in B Interregionale (14 presenze).

Sam è un ragazzo motivato e lavoratore. “Ci aspettiamo cose buone da lui in cabina di regia”, fa sapere la società biancorossa attraverso Pierpaolo Carbone. Già oggi, il nuovo acquisto sarà a disposizione di coach Di Martino.

“Entro in corsa nel cammino di questo grande gruppo dove dirigenza, staff tecnico e squadra mi hanno accolto fin da subito facendomi sentire a casa. Era da mesi che aspettavo questo tipo di proposta e l'opportunità alla fine è arrivata. Insieme ai miei compagni metterò dedizione e spirito di sacrificio in campo lottando su ogni pallone allo scopo di raggiungere tutti gli obiettivi stagionali messi in cantiere”, le sue prime parole.

Cresce l'attesa dunque. Partita importante e testa al campionato appena iniziato.