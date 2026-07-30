L’Unità mobile oftalmica farà tappa a Trebisacce, Schiavonea e Bonifati. Controlli gratuiti e informazioni sui rischi di raggi UV, cloro e salsedine

Controlli gratuiti della vista direttamente nelle località turistiche della provincia di Cosenza. Torna “La prevenzione non va in vacanza”, la campagna dedicata alla salute degli occhi promossa dall’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cosenza insieme alla sezione provinciale della Iapb e all’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

L’Unità mobile oftalmica raggiungerà il litorale ionico e quello tirrenico per offrire screening gratuiti e colloqui informativi con medici specialisti. Le prime tappe sono previste sabato 1° agosto a Trebisacce e Schiavonea. Il tour proseguirà l’11 agosto a Bonifati.

L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e turisti sui rischi che l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, il cloro e la salsedine possono rappresentare per l’apparato visivo.

La campagna “La prevenzione non va in vacanza”

L’iniziativa punta a ricordare che la tutela della vista non deve essere trascurata durante i mesi estivi e nei periodi dedicati alle vacanze.

Le attività all’aperto, la permanenza prolungata in spiaggia e i frequenti bagni in mare o in piscina possono aumentare l’esposizione degli occhi ad alcuni fattori irritanti o potenzialmente dannosi.

La campagna unisce quindi informazione e prevenzione, portando gli specialisti direttamente nei luoghi maggiormente frequentati durante l’estate.

I rischi dei raggi ultravioletti

L’esposizione prolungata ai raggi UV, soprattutto nelle ore più calde della giornata, può avere conseguenze sulla salute degli occhi. La luce solare viene inoltre riflessa da superfici come acqua e sabbia, aumentando l’esposizione.

La campagna intende promuovere comportamenti più consapevoli e invitare i cittadini a utilizzare protezioni adeguate, prestando particolare attenzione ai bambini e alle persone maggiormente sensibili.

Durante gli incontri sarà possibile ricevere indicazioni direttamente dal personale sanitario presente nell’Unità mobile oftalmica.

Cloro e salsedine, attenzione alle irritazioni

Tra i temi affrontati rientrano anche gli effetti del cloro delle piscine e dell’acqua salata.

Il contatto frequente può provocare irritazioni, arrossamenti e altri disturbi, soprattutto in presenza di una particolare sensibilità o di problemi oculari già esistenti.

Gli screening permetteranno di effettuare una prima valutazione e ricevere informazioni sui comportamenti utili a proteggere la vista durante le giornate trascorse al mare o in piscina.

La prima tappa a Trebisacce

Il calendario inizierà sabato 1° agosto a Trebisacce. L’Unità mobile oftalmica sarà presente in piazza della Repubblica a partire dalle 10.

I cittadini potranno accedere gratuitamente ai controlli e confrontarsi con gli specialisti impegnati nella campagna.

La tappa permetterà di raggiungere residenti e turisti presenti lungo il litorale ionico cosentino.

Nel pomeriggio screening a Schiavonea

Sempre sabato 1° agosto, nel pomeriggio, l’Unità mobile si sposterà a Schiavonea.

Le visite inizieranno alle 17.30 nei pressi dell’Hotel Poseidon, in via della Libertà. Anche in questo caso gli screening saranno gratuiti e accompagnati da attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle patologie oculari.

La doppia tappa consentirà di coprire nella stessa giornata due tra le località maggiormente frequentate della costa ionica.

L’11 agosto appuntamento a Bonifati

Il tour proseguirà martedì 11 agosto sul litorale tirrenico. L’Unità mobile oftalmica farà tappa a Bonifati, presso il lido Floridia Beach.

Anche durante questo appuntamento saranno disponibili controlli gratuiti e colloqui con il personale sanitario.

L’orario della tappa e gli eventuali dettagli organizzativi saranno comunicati attraverso i canali social dell’organizzazione.

Le prossime date della campagna

Dopo Trebisacce, Schiavonea e Bonifati, l’iniziativa raggiungerà altri centri della provincia di Cosenza.

Le date, gli orari e i punti nei quali sarà posizionata l’Unità mobile verranno aggiornati attraverso i canali social dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.