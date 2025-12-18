Un momento di gioia inattesa ha illuminato le corsie dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto una visita speciale capace di portare sorrisi e leggerezza in un contesto spesso segnato dalla fatica della cura. A varcare le porte dei reparti è stata l’Aeronautica Militare, con i militari del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, arrivati con un carico di doni pensati per regalare un momento di serenità ai bambini ricoverati.

L’iniziativa ha coinvolto i reparti pediatrico, oncologico e chirurgico, dove i militari, accolti dal personale sanitario diretto dal dottor Domenico Sperlì, hanno incontrato i piccoli ospiti e le loro famiglie. Una presenza discreta ma carica di significato, nata con l’obiettivo di offrire attimi di spensieratezza a bambini che, fin dalla tenera età, si trovano a dover affrontare percorsi di cura complessi e impegnativi.

Nel clima tipico delle festività natalizie, è arrivato per loro il momento più atteso: scartare i regali donati dal personale del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, reparto cosentino dell’Arma Azzurra, guidato dal tenente colonnello Fabio D’Alessandro. Un gesto semplice, ma capace di trasformare per qualche istante l’ospedale in un luogo di festa, fatto di colori, sorrisi e occhi pieni di meraviglia.

L’iniziativa rientra in una tradizione che l’Aeronautica Militare porta avanti ogni anno durante le festività natalizie e pasquali, con l’intento di testimoniare vicinanza concreta alle comunità e, in particolare, ai più fragili. Un impegno che unisce dimensione istituzionale e umana, rafforzando il legame tra Forze Armate e territorio.

La mattinata si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo, che ha visto insieme personale sanitario e militari, uniti in un grande sorriso nel segno della solidarietà e dell’attenzione verso i piccoli pazienti. Un’immagine che racconta più di molte parole il valore di gesti capaci di portare conforto, anche solo per un giorno, a chi ne ha più bisogno.