Il Sassuolo Calcio ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029. Una notizia che rafforza il legame tra il club e la sua bandiera, da sempre simbolo dei colori neroverdi.

Berardi, nato a Cariati e cresciuto a Bocchigliero in provincia di Cosenza, veste la maglia del Sassuolo dal luglio 2011 ed è diventato uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano.

Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist, è il miglior marcatore della storia del club e l’uomo che più di tutti incarna identità e passione neroverde.

Le parole di Berardi

«Sassuolo è casa. Far parte di questa squadra vuol dire far parte di una famiglia» ha dichiarato l’attaccante calabrese. «La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice di continuare a vivere emozioni uniche. Ringrazio la famiglia Squinzi, la società, lo staff, i compagni e i tifosi. C’è ancora tanto da vivere insieme!».

L’orgoglio della società

Grande soddisfazione anche da parte dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali: «Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo».

Una storia che continua

Dal debutto in Serie A fino alle convocazioni in Nazionale, Berardi ha sempre legato il suo nome al Sassuolo, rifiutando più volte lusinghe di altri club. Il rinnovo fino al 2029 conferma un rapporto unico e raro nel calcio moderno: un amore sportivo che dura da oltre tredici anni e che continuerà a scrivere pagine di storia.