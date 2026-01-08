Il laterale offensivo e play classe 1991 porta esperienza e qualità al roster acrese, impegnato nella corsa salvezza del girone D di Serie A2. Sabato al Palasport arriva il Marsala per l’inizio del girone di ritorno

Il Città di Acri C5 rinforza il proprio roster in chiave salvezza, la società rossonera ha infatti ufficializzato l’arrivo del laterale offensivo e play Marco Scigliano. Classe 1991, il calcettista porta con sé una carriera di altissimo livello, con esperienze in Serie A e numerosi traguardi nazionali e internazionali.

Il team cosentino, guidato da coach Alessandro Basile, attualmente occupa il penultimo posto nel girone D di Serie A2, a quota 10 punti insieme a Junior Domitia e Roma History, appena un punto sopra il fanalino di coda Blingink Soverato. Nonostante la classifica deficitaria, l’Acri dista solo 4 lunghezze dalla zona play off, in un torneo particolarmente equilibrato che vede, tra gli altri, l’Eur Roma a 12 punti.

Il nuovo acquisto arriva nel momento in cui la squadra si prepara a iniziare il girone di ritorno e sabato pomeriggio al Palasport di Acri arriveranno i siciliani del Marsala, a quota 17 punti e già vincitori nella gara d’andata per 3-2 all’ultimo istante.

Nel comunicato ufficiale della società, Scigliano viene presentato come un giocatore dalle qualità tecniche complete: «Le armi migliori di Marco sono la velocità, la grande visione di gioco e la spiccata capacità di andare in assist. Porta con sé un bagaglio di esperienza maturato nei campionati di vertice, in particolare nella massima serie».

Nel corso della carriera, il calcettista ha vestito le maglie di Cogianco Genzano, Napoli, Feldi Eboli, Manfredonia, Sampdoria, Pirossigeno Cosenza e Active Network. Tra i suoi traguardi spiccano la qualificazione all’Élite Round della UEFA Futsal Champions League con la Feldi Eboli, le partecipazioni a Coppa Italia e playoff Scudetto di Serie A, il titolo di vicecampione della Winter Cup con la Cogianco Genzano e l’esperienza nel Futsal Masters in Polonia con il Napoli. Inoltre, vanta tre promozioni in Serie A, due in Serie A2 Élite e due in Serie A2.

«Marco è pronto a mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio della squadra – aggiunge la società –. Un innesto che alza ulteriormente il livello e la qualità del gruppo, e promette di essere determinante nella volata finale della stagione. Benvenuto Marco, da te ci aspettiamo grandi cose!».