Da venerdì 26 a domenica 28 settembre la Campania ospita la fase finale della 22ª edizione della Coppa Italia Medici Calcio. Otto squadre, tra cui quella cosentina, si contendono il trofeo sui campi di Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Da venerdì 26 a domenica 28 settembre la Campania diventa il palcoscenico della fase finale della 22ª Coppa Italia Medici Calcio, il torneo dedicato ai medici-calciatori italiani. Per la quarta volta la manifestazione si svolge ai piedi del Vesuvio, dopo le precedenti edizioni a Napoli nel 2010 e nel 2016 e a Boscoreale nel 2019. In passato, i vincitori furono Milano-Brianza (2010), Melito Porto Salvo (2016) e Trinacria Palermo (2019).
Le gare dell’edizione 2025, denominata “Costa del Vesuvio”, si disputeranno sui campi di Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco. L’evento è organizzato dall’Asd Nazionale Medici Calcio in collaborazione con l’Aics e con il patrocinio dei Comuni di Portici e Torre del Greco.
Otto le squadre in lizza per il titolo: i detentori del Napoli (vincitori lo scorso anno a Viareggio), Melito Porto Salvo (sette Coppe Italia al loro attivo), Napoli Flegrea, Cosenza, Trinacria Palermo, Avellino, Bologna e Salerno. Nell’albo d’oro della manifestazione figurano anche Reggio Calabria (3), Cosenza, Trinacria, Milano-Brianza e Napoli (2), oltre a Firenze, Bari, Flegrea e Palermo (1).
Programma delle gare:
Venerdì 26 settembre, quarti di finale: a San Giorgio a Cremano, Melito Porto Salvo–Napoli (ore 9:30) e a seguire Cosenza–Napoli Flegrea; a Torre del Greco, Bologna–Salerno (ore 10:30) e Trinacria Palermo–Avellino.
Sabato 27 settembre, semifinali in contemporanea dalle 9:00 a Torre del Greco e allo stadio San Ciro di Portici. Nella stessa giornata, a Torre del Greco, si disputerà il quadrangolare dell’amicizia tra le squadre eliminate.
Domenica 28 settembre, finale per il primo e secondo posto alle ore 9:30. I vincitori affronteranno i campioni d’Italia del Taranto nella Super Coppa 2025.
Durante la tappa campana, l’Asd Nazionale Medici Calcio eleggerà il nuovo Consiglio direttivo e il nuovo presidente, carica attualmente ricoperta dal dott. Giovanni Borrelli. Contestualmente è stata resa nota la formula sperimentale del prossimo campionato italiano 2026, che prevede una fase a gironi e una fase finale.
Dodici le squadre iscritte: Milano-Brianza, Bologna, Pescara, Bari, Avellino, Napoli, Napoli Flegrea, Salerno, Cosenza, Melito Porto Salvo, Trinacria Palermo e Palermo Medica. Verranno formati tre gironi da quattro squadre, con tre teste di serie (Napoli, Trinacria e Cosenza) selezionate in base alle finali disputate negli ultimi cinque anni. Il sorteggio dei gironi e il calendario sono previsti per martedì 30 settembre, con le partite in programma da novembre a fine marzo 2026.