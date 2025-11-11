«È un privilegio far parte di un campionato nazionale come la Serie C. Siamo una squadra interamente calabrese e vogliamo valorizzare il nostro territorio». Parte da qui l’analisi di Luisa Orlando, allenatrice del Cus Cosenza Femminile, intervistata da Cosenza Channel dopo un avvio di stagione complicato, con quattro sconfitte nelle prime quattro giornate.

L’allenatrice racconta il progetto universitario e la visione per far crescere il calcio femminile in Calabria, dai più giovani alla prima squadra

Orlando non nasconde le difficoltà, ma preferisce guardare ai segnali positivi: «Abbiamo affrontato formazioni molto organizzate e con più esperienza, ma le mie ragazze hanno mostrato coraggio e spirito di sacrificio. Con la Salernitana, ad esempio, il primo tempo è stato ottimo, e anche il mister avversario ci ha fatto i complimenti. È da questi aspetti che dobbiamo ripartire».

Reduce dall’esperienza con il Cosenza Calcio Femminile, la coach ha deciso di sposare il nuovo progetto universitario con entusiasmo: «Il Cus Unical è una realtà dilettantistica ma dinamica, che lavora in sinergia tra i vari settori sportivi. Porto qui la determinazione di creare qualcosa di duraturo, per far crescere il calcio femminile in Calabria. Abbiamo anche avviato un settore giovanile, dalle Under 10 alla prima squadra, con l’obiettivo di formare ragazze pronte e consapevoli».

Un passaggio la Orlando lo dedica al confronto con l’esperienza vissuta in uno stage negli Stati Uniti, a Washington: «Lì la differenza si vede nelle strutture e nel legame tra scuola e sport. Le ragazze iniziano da piccole, e a 15 anni sono già pronte per competizioni di alto livello. Ma credo che anche in Italia, con la visibilità che stiamo ottenendo grazie ai Mondiali e agli Europei, le cose stiano migliorando. Oggi i genitori sono più aperti, e sempre più bambine scelgono di giocare a calcio».

Nonostante il momento difficile, l’allenatrice guarda avanti con fiducia: «Dalle sconfitte si impara più che dalle vittorie. Alle mie ragazze chiedo di affrontare tutto con il sorriso e con determinazione, perché questo sport è passione, e la passione deve regalare gioia».

L’obiettivo stagionale del Cus Unical Femminile è chiaro: «Il traguardo è la salvezza. Siamo al primo anno in Serie C e stiamo crescendo. Avere una squadra calabrese in un campionato nazionale è già motivo d’orgoglio, ma vogliamo dimostrare che possiamo starci».