Il calciomercato dilettantistico continua a infiammare l'estate, rendendola se possibile ancora più torrida. Tra indiscrezioni, sogni di mezza estate e strette di mano, le trattative si moltiplicano e animano una campagna acquisti che, nel girone A di Promozione, si preannuncia a dir poco scoppiettante. Al centro della scena, in queste ultime ore, c'è il Corigliano.

Le ambizioni del Corigliano

Il club cosentino si sta muovendo ormai da settimane dietro le quinte: l'obiettivo resta il massimo campionato regionale. Per farlo, si sta impostando un mercato di primissimo livello. Alla regia delle operazioni, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, ci sarebbe un accordo di massima, per ora solo ufficioso, con il direttore sportivo Domenico Rugiano. Con l'avvio della campagna estiva, iniziano a trapelare anche i primi nomi caldi sul taccuino della dirigenza.

Spesa in casa Trebisacce

L'obiettivo numero uno sembra essere la solidità difensiva, e il Corigliano guarda con grande interesse in casa Trebisacce. Il sogno di mercato risponde al nome di Maxi Sbrissa. Difensore centrale, capitano e leader indiscusso dello spogliatoio giallorosso, Sbrissa è stato uno dei principali artefici dei recenti trionfi della squadra: dalla vittoria del campionato di Promozione A nella stagione 2024/25, fino all'incredibile cavalcata che ha portato il Trebisacce, da neopromossa, a conquistare il secondo posto nell'ultima Eccellenza.

Ma l'interesse dei cosentini non si ferma al capitano. Nel mirino c'è anche il suo fedele compagno di reparto: Lemos Kerve. Il difensore ventiseienne di origini brasiliane ha formato con Sbrissa un tandem arretrato rivelatosi quasi insuperabile nelle ultime stagioni.

Prospettive future

La strategia del Corigliano appare chiara: ricostruire la spina dorsale della squadra partendo da chi sa già come si vincono i campionati. Resta ora da capire, nei prossimi giorni, se queste affascinanti suggestioni di mercato resteranno tali o se si trasformeranno in vere e proprie trattative per portare il "muro" del Trebisacce in terra coriglianese.