Primo tra i giovani e terzo alle spalle dei migliori specialisti della categoria. Ermanno Quintieri lascia il Kartodromo di Val Vibrata con una vittoria nella classifica KZ2 Under 18 e un podio assoluto nella quarta prova stagionale del Campionato Italiano ACI Karting.

Il pilota cosentino si è imposto come migliore Under 18 in una competizione che ha registrato il record di 313 iscritti provenienti dall’Italia e dall’estero. Nella graduatoria generale della KZ2 ha invece conquistato il terzo posto, confrontandosi con piloti professionisti e atleti con maggiore esperienza.

Il risultato conferma il percorso di crescita del diciottenne calabrese, impegnato in questa stagione in un doppio programma tra karting e competizioni automobilistiche al volante della Porsche 911 GT3 Cup.

Quintieri protagonista al Kartodromo di Val Vibrata

La quarta prova del Campionato Italiano ACI Karting si è disputata sul tracciato di Val Vibrata, in provincia di Teramo. L’appuntamento organizzato da ACI Sport ha richiamato 313 partecipanti, facendo registrare il numero più alto di iscritti della stagione.

In questo contesto, Quintieri è riuscito a emergere nella KZ2, categoria riservata ai kart dotati di cambio di marcia e considerata tra le più impegnative dell’intero panorama kartistico.

Il pilota cosentino ha conquistato la vittoria nella graduatoria Under 18 e ha chiuso al terzo posto nella classifica assoluta. Un doppio risultato maturato nel confronto con alcuni tra i principali specialisti presenti nel campionato.

La vittoria nella KZ2 Under 18

Il successo nella categoria giovanile ha permesso a Quintieri di confermarsi tra i migliori prospetti del karting nazionale.

La KZ2 richiede preparazione fisica, precisione tecnica ed esperienza nella gestione delle diverse fasi di gara. La presenza di piloti professionisti e ufficiali, alcuni dei quali provenienti dai campionati internazionali FIA, contribuisce ad alzare ulteriormente il livello della competizione.

Quintieri è riuscito a imporsi nella classifica riservata agli Under 18, dimostrando di poter sostenere il confronto anche con avversari più esperti.

Il terzo posto nella classifica assoluta

Oltre alla vittoria giovanile, il pilota calabrese ha conquistato il terzo gradino del podio nella graduatoria generale.

Il piazzamento assoluto rappresenta uno degli aspetti più significativi del fine settimana di Val Vibrata. Quintieri non si è infatti limitato a primeggiare nella propria fascia anagrafica, ma ha chiuso la prova davanti a numerosi specialisti della KZ2.

Il risultato assume particolare rilievo anche per la partecipazione registrata nella quarta tappa del Campionato Italiano ACI Karting, manifestazione che riunisce piloti italiani e stranieri su circuiti selezionati da ACI Sport.

Dal kart alla Porsche Carrera Cup Italia

Archiviato il fine settimana di Val Vibrata, Quintieri tornerà al volante della Porsche 911 GT3 Cup per proseguire la propria stagione nella Porsche Carrera Cup Italia.

Il prossimo appuntamento è in programma dal 18 al 20 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il pilota cosentino riprenderà così il percorso nel principale campionato monomarca Porsche disputato in Italia.

Il passaggio dal kart alla vettura GT richiede un adattamento continuo a mezzi, potenze e dinamiche di guida profondamente differenti. Il doppio impegno rappresenta uno degli elementi distintivi del percorso sportivo del diciottenne.

Una stagione su due fronti

Il successo nella KZ2 Under 18 e il terzo posto assoluto rafforzano il bilancio stagionale di Quintieri, impegnato contemporaneamente nel karting e nell’automobilismo.

L’obiettivo sarà ora trasferire il risultato ottenuto a Val Vibrata nel successivo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia. A Misano, dal 18 al 20 settembre, il pilota cosentino tornerà a misurarsi con gli specialisti delle competizioni GT.

A 18 anni, Quintieri continua così il proprio percorso nel motorsport nazionale, rappresentando la Calabria sia nelle competizioni kartistiche sia nel monomarca Porsche.