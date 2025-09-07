Ennesimo capolavoro delle ragazze di coach Velasco che inanella un altro successo nella sua meravigliosa carriera. Azzurre di nuovo in cielo dopo 23 anni
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Dopo 23 anni le azzurre del volley si laureano campionesse del Mondo dopo aver battuto la Turchia 3-2 a margine di cinque set tiratissimi. Per Velasco, dopo l’oro olimpico, arriva un altro successo nella sua incredibile carriera. Paola Egonu e le sue compagne hanno infiammato una domenica che resterà epica per come è arrivata la vittoria: al quinto set 15-8.