Dopo 23 anni le azzurre del volley si laureano campionesse del Mondo dopo aver battuto la Turchia 3-2 a margine di cinque set tiratissimi. Per Velasco, dopo l’oro olimpico, arriva un altro successo nella sua incredibile carriera. Paola Egonu e le sue compagne hanno infiammato una domenica che resterà epica per come è arrivata la vittoria: al quinto set 15-8.