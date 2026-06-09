Talento, forza e disciplina. Jesse Nosakhare John continua a scrivere pagine importanti dello sport giovanile calabrese. Lo studente dell’I.I.S. L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi della Gioventù nella disciplina del getto del peso, confermandosi una delle promesse più brillanti dell’atletica italiana.

Il giovane atleta, che frequenta il terzo anno del Liceo Scientifico Sportivo - percorso che integra la formazione liceale con lo studio delle scienze motorie, della biomeccanica e dell’economia applicata allo sport - aveva già fatto parlare di sé nelle scorse settimane per un risultato storico: abbattere il record regionale calabrese nel lancio del disco, un primato che resisteva dal 1988, da ben 37 anni.

Un’impresa che gli era già valsa il riconoscimento di “Atleta dell’Anno 2025” durante la Festa dell’Atletica Calabrese 2026, tenutasi a Vibo Valentia. Ora, sul prestigioso palco dello Stadio Olimpico, è arrivata un’altra consacrazione.

Davanti alla sua allenatrice, la professoressa Maria Giovanna Brindisi, docente dello stesso istituto, Jesse ha ricevuto la medaglia d’oro da Marcell Jacobs e dal presidente nazionale della FIDAL Stefano Mei.

Un successo dal valore ancora più simbolico perché, secondo quanto sottolineato dalla scuola, erano oltre cinquant’anni che uno studente calabrese non conquistava una medaglia d’oro nell’atletica ai Giochi della Gioventù.

Inserito nel programma Studente Atleta, Jesse John rappresenta un esempio di equilibrio tra rendimento scolastico e risultati agonistici. Descritto da docenti e allenatori come un “gigante gentile”, il giovane atleta viene considerato una figura capace di coniugare determinazione, umiltà e concentrazione.

«Jesse John è per tutti noi fonte di orgoglio e di ispirazione – ha dichiarato la dirigente scolastica Cinzia D’Amico –. La sua caparbietà, la voglia di vincere e, al tempo stesso, la capacità di restare con i piedi per terra e concentrato sui propri obiettivi, tanto sportivi quanto scolastici, rappresentano un esempio straordinario. Questo risultato ci spinge a lavorare ancora di più per offrire ai nostri studenti opportunità concrete di crescita e valorizzazione delle proprie eccellenze».