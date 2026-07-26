Dalla tarda mattinata un vasto incendio sta interessando gran parte del territorio intorno a Cirò. Le fiamme, alimentate su più fronti, hanno percorso circa cento ettari di macchia mediterranea, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni e arrivando quasi a ridosso degli edifici scolastici.

Il tempestivo e incessante intervento dei vigili del fuoco, impegnati sia da terra sia con il supporto dei mezzi aerei, ha consentito di contenere l’avanzata del rogo e scongiurare il pericolo per i residenti e le strutture presenti nella zona.

Sul posto operano i vigili del fuoco di Crotone, coordinati da un direttore delle operazioni di spegnimento. Il dispositivo comprende due squadre provenienti dal Comando provinciale e dal Distaccamento locale, supportate da un mezzo specificamente attrezzato per il contrasto degli incendi boschivi.

A rafforzare le operazioni sono intervenute anche due squadre di volontari della Protezione Civile, impegnate nelle aree maggiormente esposte. La priorità resta la messa in sicurezza dei centri abitati, attraverso la creazione di fasce di protezione intorno alle case e agli edifici scolastici.

Incessante anche il lavoro dei due Canadair, in azione da ore. I velivoli raggiungono ripetutamente lo specchio di mare antistante la località Marinella per rifornirsi d’acqua, per poi tornare sull’area colpita ed effettuare lanci mirati sui fronti più critici. Le continue rotazioni stanno fornendo un contributo determinante alle squadre impegnate a terra nel tentativo di domare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono senza sosta. Diversi fronti rimangono attivi e l’intera area continua a essere sorvegliata con la massima attenzione.