Un viaggio tra immagini, emozioni e ricordi che riportano indietro nel tempo, alla magia del calcio romantico a Cosenza. È questo il cuore de “La favola della Morrone”, il libro scritto da Raffaele Tarantino che verrà presentato sabato 20 settembre alle ore 10:00 presso la Fondazione Carical – Parco degli Enotri in via Papa Giovanni XXIII, a Mendicino.

La Morrone, negli anni 60 e 70, non è stata solo una squadra, ma un vero e proprio simbolo del calcio dilettantistico cosentino. Un club capace di scrivere pagine importanti nella storia sportiva della città, diventando fucina di talenti e portando con sé un’idea di calcio genuino, fatto di passione, sacrificio e identità.

Il volume di Tarantino ripercorre quella favola con fotografie e testimonianze che restituiscono ai tifosi l’atmosfera di un’epoca irripetibile, in cui la Morrone seppe ritagliarsi un posto speciale nel cuore di Cosenza e del suo popolo calcistico.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio e la sua storia, ma anche per chi vuole riscoprire le radici sportive di una città che ha sempre vissuto di pallone