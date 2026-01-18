La PLM Morrone firma una prestazione autoritaria e batte con un netto 4-0 la Virtus Acri nella 17^ giornata del campionato di Promozione, allungando con decisione in classifica. I granata di mister Lorenzo Stranges salgono a quota 40 punti e volano a +4 sulla seconda, ora il Mesoraca, approfittando anche del ko del Cassano.

Nel primo tempo Aversa salva l’Acri

La PLM Morrone parte forte e al 15' vede annullarsi un gol a Gigliotti per fuorigioco dopo una bella azione manovrata. È un monologo granata: al 30' Nicoletti serve Pisani, che calcia di prima trovando la pronta risposta di Aversa, protagonista assoluto del primo tempo. Il portiere ospite si supera ancora al 35' sulla girata di Talarico da corner, poi su Gigliotti al 39' con un intervento prodigioso. Occasioni in serie anche per Sarpa, Pisani e Brandalisse, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0 solo grazie ai miracoli di Aversa.

Ripresa a tinte granata

La svolta arriva al 13' del secondo tempo: corner di Munoz, contrasto in area e Nicoletti è l’ultimo a toccare, firmando l’1-0. La PLM Morrone prende fiducia e al 21' raddoppia con una grande azione sulla destra: Nicoletti sfonda, crossa, velo di Amendola e Brandalisse piazza all’angolino il 2-0. Passano appena due minuti ed è Gigliotti a calare il tris, ancora su assist dalla fascia di Nicoletti. La Virtus Acri prova timidamente a reagire, ma Palermo è attento sull’unica conclusione pericolosa. Nel finale arriva il capolavoro: al 46' Brandalisse salta l’uomo con un tunnel e lascia partire un destro dalla distanza che vale il 4-0 e gli applausi del pubblico.

Giovani sugli scudi

Da sottolineare nel finale gli esordi dei giovanissimi Sacko e Pagliuso: il primo, classe 2008, che si allenava da un po' con i granata, dopo l'esperienza reggina con la Pro Pellaro. Pagliuso invece arriva alla sua prima con i "grandi" dopo aver giocato in tutte le categorie giovanili della PLM Morrone: una bellissima soddisfazione per il florido vivaio granata.

Le formazioni di PLM Morrone-Virtus Acri 4-0

PLM Morrone: Palermo, Riga, Scarnato, Talarico, Brandalisse, Gigliotti (dal 23'st Raimondo), Munoz (30'st Sacko), Sarpa (dal 30'st Pagliuso), Capuano, Pisani (dal 10'st Amendola), Nicoletti (dal 30'st Tuoto). A disposizione: Bellisario, Aiello, La Torre, Diaz.

Virtus Acri: Aversa, Algieri, Chidichimo, Herrera, Diawara, Basualdo, Burki, Perrotta, Chiappetta, Garritano, Alves. A disposizione: Sicilia, Rocco, Lorè, Pezzano, Groccia, Stumpo, Di Paola, Tounkara, Bona. Allenatore: Falcone.

Arbitro: Lamberti di Paola (Pietramala - Vommaro di Paola)

Marcatori: 13' st Nicoletti, 20' st Brandalisse, 23'st Gigliotti, 46'st Perez.