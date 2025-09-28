La PLM Morrone torna al successo grazie al netto 3-0 rifilato oggi al Campora nella 3^ giornata del campionato di Promozione. E’ stata una vittoria netta quella dei granata che grazie a questa vittoria salgono a quota 7 in classifica. Ottima la prova difensiva per i ragazzi di mister Stranges che, dopo i black-out di Acri, ha risposto nel migliore dei modi con una prestazione maiuscola da parte di tutti gli interpreti, nella quale è stato concesso pochissimo all’attacco del Campora, squadra che fino ad oggi era imbattuta e capace di segnare 5 gol in due gare. Conferme in prima linea dove c’è da segnalare anche il primo gol italiano di Brandalisse, autore del momentaneo 2-0, in mezzo ai timbri degli habitué Amendola e Nicoletti.

Primo tempo con la PLM Morrone in vantaggio

La prima chance della partita è di marca PLM Morrone. Scambio tra Nicoletti e Brandalisse che tira da posizione defilata trovando l’opposizione di Vijande che si salva con qualche affanno di troppo. Un minuto dopo risposta velleitaria del Campora con un tiro dalla lunga distanza di De Moura che Palermo para agevolmente. Al 21’ serpentina in dribbling di Brandalisse che dopo aver saltato due avversari calcia alto di poco. Al 23’ buona chance anche per il Campora con il tiro di Cerra che ci prova sul primo palo ma trova la risposta attenta di Palermo. Al 33’ è provvidenziale dall’altra parte Vijande che fa una super parata sul rasoterra di Nicoletti e salva i suoi. E’ però il preludio al gol. Al 38’ infatti cross dalla destra che un difensore ospite devia con un braccio. Per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Amendola che trasforma e porta in vantaggio la PLM Morrone. Ma il gol non placa la spinta dei padroni di casa che un minuto dopo vanno vicinissimi al raddoppio sempre con Amendola che approfitta di una disattenzione con i piedi di Vijande e, dal limite dell’area di rigore, colpisce in pieno la traversa con un pallonetto. Al 43’ rete annullata al Campora per fuorigioco di De Moura, che era stato bravo a ribadire in gol una respinta di Palermo. Finale del primo tempo pieno di emozioni con la PLM Morrone che va altre due volte vicino al raddoppio. Prima con Brandalisse che ci prova al volo senza molta mira, poi con il colpo di testa di Riga al 47’ che su angolo di Mazzei arriva prima di tutti, ma non trova la porta. Si torna negli spogliatoi con la PLM Morrone in vantaggio per 1-0 sul Campora.

I granata dilagano nella ripresa

La ripresa si apre nel migiore dei modi per la PLM Morrone. Al 4’ ottimo contropiede orchestrato dai granata con Nicoletti che serve Brandalisse che, solo davanti al portiere avversario, è bravissimo a piazzarla in gol. E’ il suo primo centro in Italia per il 2-0 dei padroni di casa. Al 14’ azione personale di Amendola che però, nel momento di concludere, calcia debolmente tra le mani di Vijande. La PLM Morrone controlla agevolmente il centrocampo e tutti i tentativi del Campora sono neutralizzati senza troppo affanni da Pansera e compagni. Non ci sono azioni da registrare fino al 44’ quando una punizione di Brandalisse, leggermente deviata da Nicoletti, colpisce la traversa. Al 46’ arriva il tris granata. Palla filtrante di Pisani per Nicoletti. L’attaccante di casa salta il portiere del Campora e deposita in rete il 3-0. C’è spazio anche per un’ultima chance per la PLM Morrone che con Caligiuri avrebbe la possibilità di segnare il quarto gol, ma Vijande blocca e subito dopo arriva il triplice fischio finale dell’arbitro che sancisce la netta vittoria per 3-0 dei granata sul Campora.

Il tabellino di PLM Morrone-Campora 3-0



PLM Morrone: Palermo, Riga (dal 43’st Talarico), Aiello. Munoz, La Torre, Panera, Mazzei (dal 17’st Raimondo), Brandalisse (dal 47’st Caligiuri), Amendola (dal 44’st Pisani), Nicoletti (dal 47’ Diaz), Sarpa. A disposizione: Imbroinise, Demba, Pucciano, Sasso. Allenatore: Stranges

Campora: Vijande, Sulmaister, Parrotta, Cerra, Rocca (dal 29’st Ferrari), Couto, Calabrez, Uznanski, Caputo (dal 29’st Arlia), De Moura, Silvagni. A disposizione: Greco A., Curcio, Cestona, Filandro, Cicero, Ritacco, Greco G. Allenatore: Aceto

Arbitro: Miglionico di Paola (Seminara – Avenoso di Reggio Calabria)

Marcatori: 38’ Amendola (rig.), 49’st Brandalisse, 46’st Nicoletti

Note: giornata serena, spettatori 200 circa. Ammoniti: Mazzei, Aiello, Nicoletti, Pisani, Caligiuri (PLM), Rocca, Silvagni (C). Calci d’angolo: 7-4. Minuti di recupero: 2 pt, 5 st.