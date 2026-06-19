Un'annata di elevato spessore per Mario Mancini che è stato tra i principali trascinatori della Silana in quella cavalcata, nel campionato di Prima Categoria, che ha portato alla vittoria del campionato, al fotofinish, e al salto diretto nella prossima Promozione A.

Silana, Mancini va via

Sempre presente in campo, dunque inamovibile, e ben quattordici gol per l'attaccante che anche quest'anno si è rivelato fondamentale e con un peso specifico rilevante. Fiuto del gol e freddezza sotto porta le armi principali del classe 2001 che, però, con molta probabilità non vestirà la maglia della Silana il prossimo anno. Non è arrivato infatti l'accordo tra le parti per l'eventuale rinnovo e, di conseguenza, società e calciatore sembrano essere sempre più lontani. Dopo una stagione così, ovviamente, le richieste non mancano e qualcuna è già arrivata. Per il momento, però, il venticinquenne preferisce prendere tempo anche perché il mercato estivo è agli albori e, soprattutto, sarà molto lungo e potrebbe riservare colpi di scena. Quel che è certo, però, è che lo stesso Mancini sarà uno dei pezzi interessanti sulla piazza e potrebbe fare comodo a diverse società in cerca di bomber, vista anche l'esperienza dello stesso in categorie superiori.