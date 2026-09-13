Poco prima del fischio d’inizio di PraiaTortora-Sambiase, gara valida per il secondo turno del campionato di Serie D, entrambe le tifoserie hanno aderito all’iniziativa benefica “Un peluche per la Pediatria”, lanciando in campo i peluche raccolti per essere destinati al reparto di Pediatria dell’ospedale Gino Iannelli di Cetraro.

A promuovere la raccolta è stata la Nuova Guardia Praia Tortora, gruppo di tifosi organizzati della formazione locale, che aveva invitato gli spettatori a portare allo stadio dei peluche da donare ai bambini ricoverati nel presidio ospedaliero. L’appello è stato accolto anche dagli Ultras Sambiase, che hanno partecipato all’iniziativa insieme ai sostenitori del PraiaTortora. Così, poco prima del fischio d’inizio, dagli spalti del “Mario Tedesco” sono stati lanciati sul terreno di gioco numerosi peluche. Un momento di solidarietà che ha coinvolto le due tifoserie e l’intero stadio, con i pupazzi successivamente raccolti per la consegna al reparto di Pediatria, guidato dalla dottoressa Antonietta Distilo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare un sorriso ai piccoli pazienti e rendere più sereno il periodo delle cure attraverso un gesto semplice e simbolico. Per la cronaca sul terreno di gioco, invece, PraiaTortora e Sambiase si sono affrontate nel secondo turno di Serie D, con la gara che si è conclusa sul risultato di 1-1.