Una trasferta importante attende la Pirossigeno Cosenza Basket. Domani pomeriggio, alle 18, i Lupi scenderanno sul parquet del PalaScatolone di Reggio Calabria per affrontare la Botteghelle nella terza giornata del campionato di DR1.

Tra le file rossoblù, grande attesa per l’esordio stagionale di Niccolò Guzzo e Andrea Montemurro, finalmente disponibili dopo aver saltato il primo match per squalifica. Note dolenti invece per il centro serbo Vasilije Milosavljević: come confermato dal direttore sportivo Fabio Lorenzi, «ha subito una distorsione alla caviglia e la sua presenza a Reggio appare difficile. Faremo il possibile per recuperarlo al più presto».

La partita si preannuncia come uno scontro tra due filosofie diverse: da una parte, la Botteghelle di coach Eugenio Dattola, squadra giovane che punta tutto sul vivaio, dall’altra la Pirossigeno, che unisce esperienza e giovani talenti.

Intanto, Fabio Lorenzi chiede ai suoi un coinvolgimento maggiore: «Nella partita di sabato scorso contro la Viola, all’inizio ho visto i ragazzi emozionati – ha detto il diesse dei Lupi –. Con il passare dei minuti si sono sciolti, ma mi aspetto più agonismo e spirito di sacrificio. Su ogni pallone, contro ogni avversario».

Insomma, una trasferta che vale già tanto, quella di domani al PalaScatolone di Reggio Calabria, per il morale e per la classifica, contro una squadra che – nonostante le due sconfitte iniziali – ha mostrato tanta grinta e determinazione, vendendo cara la pelle.