La Pirossigeno Cosenza continua la propria marcia in Serie A2 Élite e consolida il primato in classifica. I rossoblù superano l'AC5 con il punteggio di 3-1 al PalaPirossigeno, conquistando il sesto successo nelle prime sette giornate di campionato. A decidere la sfida le reti di Mancuso, Adornato e Tonidandel, con la formazione guidata da Ibañes che conferma l'ottimo momento di forma.

Dopo una prima fase di gara equilibrata, è Mancuso a rompere gli indugi al 7', portando avanti i padroni di casa. La Pirossigeno prende fiducia e trova il raddoppio con Adornato, autore di una conclusione potente e precisa che si insacca sotto l'incrocio dei pali. I rossoblù continuano a spingere, sfiorando anche la terza rete con Parisi, ma si va al riposo sul 2-0. In avvio di ripresa l'AC5 prova a rientrare in partita, ma al 4' è ancora la squadra cosentina a colpire. Questa volta ci pensa il capitano Tonidandel, che firma il 3-0 con una conclusione sotto le gambe del portiere Bianchetti. Per il numero rossoblù si tratta della settima rete stagionale.

Gli ospiti accorciano le distanze all'8' con Messina e provano a riaprire la contesa. La Pirossigeno, tuttavia, mantiene il controllo della gara, resistendo anche al tentativo dell'AC5 di aumentare la pressione. Nel finale i siciliani colpiscono un palo con Messina, mentre Saponara sfiora il poker con una spettacolare sforbiciata.

Al triplice fischio è festa rossoblù: il 3-1 consente alla Pirossigeno Cosenza di centrare la sesta vittoria in sette partite e di rafforzare la propria posizione al vertice della Serie A2 Élite. La squadra di Ibañes conferma così le proprie ambizioni in un avvio di stagione particolarmente positivo.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-AC5 3-1 (pt 2-0)

Marcatori: 7'01" pt Mancuso (C), 9'11" pt Adornato (C), 4'28" st Tonidandel (C), 8'45" st Messina (A).

Pirossigeno Cosenza: Parisi, Adornato, Salamone, Fellipe Mello, Saponara, Golia, Tonidandel, Mancuso, Dener, Verardi, Corrado, Vavà. All. Ibañes.

AC5: Bianchetti, Di Benedetto, Sanz, Corallo, Gonzalez, Del Ferraro, Messina, Montes, Caltabiano, Urso, Pirrera, Ziad. All. Mittelman.

Arbitri: Fortunato Zangara di Catanzaro e Cristoforo Corsini di Taranto.

Crono: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme.

Note: Gara disputata al PalaPirossigeno davanti a circa 200 spettatori. Ammoniti Dener e Parisi.