Il neopromosso club calabrese è alla ricerca di un nuovo ds. L’ex Vibonese e Sant’Agata potrebbe essere un'idea, ma su di lui c'è anche l'Igea Virtus

Un'annata da incorniciare per il Praiatortora, fresco vincitore del campionato di Eccellenza che gli ha conseguentemente aperto le porte della Serie D, dove il club tirrenico sarà protagonista nel girone I. Tanto entusiasmo all'ombra dell'isola di Dino per una società che ha sempre fatto della programmazione e della puntualità la sua arma principale.

Idea Meli

Come successo negli ultimi anni, il Praiatortora si muove per tempo e soprattutto con idee chiare. Il primo passo è stato fatto: manca l'ufficialità ma lo staff tecnico verrà riconfermato in toto. Ciò vuol dire che siederà ancora Salvatore Viscardi sulla panchina del club, allenatore giovane e vincente.

Prima di tuffarsi completamente nel mercato estivo, però, c'è un altro tassello che la dirigenza deve colmare ed è uno dei più importanti: quello del direttore sportivo. Poche, a tal proposito, le news che trapelano anche perché la società sta lavorando in silenzio e dietro le quinte. Nonostante i riflettori bassi, però, qualcosa è passato. Tra i nomi che si stanno sondando, infatti, potrebbe esserci quello di Ettore Meli. Il ds siciliano è innanzitutto una vecchia conoscenza dal momento che due stagioni fa è stato direttore sportivo della Vibonese portando idee e progettualità, senza dimenticare le magiche stagioni al Sant'Agata.

Nulla di certo e ufficiale ma qualche contatto (anche puramente informativo) tra le parti potrebbe esserci stato. La concorrenza però c'è poiché, oltre all'ipotetico interessamento del Praiatortora, ci sarebbe anche quello dell'Igea Virtus desiderosa di ripartire e fare un campionato di Serie D di alto livello.