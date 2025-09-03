Dal 4 al 7 settembre allo stadio comunale “Pasquale Provenzano” si disputa il Torneo Città di San Lucido – Memorial Dario Albanese, con squadre dall’Italia e dall’estero

San Lucido si prepara a ospitare un grande evento di sport e comunità. Dal 4 al 7 settembre 2025 lo stadio comunale Pasquale Provenzano farà da cornice al Torneo Città di San Lucido – Memorial Dario Albanese, competizione dedicata ai piccoli calciatori della categoria Pulcini Misti (annate 2015-2016).

Organizzato dall’Atletico San Lucido con il patrocinio della Regione Calabria e l’autorizzazione della FIGC, il torneo nasce per ricordare la figura di Dario Albanese, legata indissolubilmente al club e alla comunità, trasformando la passione per il calcio in occasione di crescita, amicizia e inclusione.

Il prestigio dell’iniziativa è testimoniato dalle squadre che vi prenderanno parte: oltre alle formazioni calabresi e lucane, scenderanno in campo i giovani talenti dell’Inter Milano e i finlandesi del JaPS 1947, conferendo al torneo una dimensione davvero internazionale.

«Siamo orgogliosi di poter organizzare un evento di tale portata – ha dichiarato il presidente dell’Atletico San Lucido Sergio Lanzillotta – che unisce il ricordo di una persona speciale come Dario alla possibilità di regalare ai nostri ragazzi un’esperienza indimenticabile. La presenza di squadre così importanti dimostra la qualità del nostro lavoro e l’attenzione che dedichiamo al settore giovanile».

Per quattro giorni, lo stadio Pasquale Provenzano sarà teatro di una festa che andrà oltre il calcio giocato: un’occasione per ribadire come lo sport possa essere veicolo di educazione, solidarietà e memoria.